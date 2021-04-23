Определились победители конкурса профмастерства "Т Плюс" в Самарской области

В Самарском филиале "Т Плюс" завершился конкурс профессионального мастерства среди оперативного персонала теплоэлектростанций. По итогам трехдневных соревнований для оперативного персонала ТЭС с поперечными связями победила команда Тольяттинской ТЭЦ. Среди оперативного персонала ТЭС парогазового цикла лучший результат показала команда Сызранской ТЭЦ.
Теоретические и практические этапы соревнований проходили на Самарской ТЭЦ и в Самарском учебно-курсовом комбинате. В состав каждой команды вошли начальники смен станций и основных цехов предприятий, а также машинисты турбин и котельного оборудования. При прохождении этапов оценивались как индивидуальные умения и навыки, так и слаженность командных действий. Одним из самых сложных этапов стало выполнение переключений на "оборудовании ТЭЦ" и ликвидация "аварийной ситуации", проводимые всеми участниками команд на специализированном компьютерном тренажере.
"Члены жюри оценивали не только знания и навыки сотрудников, но и их способность справляться со стрессом, а также умение работать в команде. По результатам проведения соревнований мы отметили тот факт, что уровень подготовки участников заметно вырос по сравнению с предыдущим конкурсом", — отметил председатель судейской комиссии, главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Евграфов.
Подобные мероприятия крайне важны и актуальны в рамках постоянной работы по повышению профессионализма персонала электростанций. Победителям регионального этапа предстоит защищать честь Самарского филиала на корпоративном финале соревнований профмастерства "Т Плюс".
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...