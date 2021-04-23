Определились победители конкурса профмастерства "Т Плюс" в Самарской области

В Самарском филиале "Т Плюс" завершился конкурс профессионального мастерства среди оперативного персонала теплоэлектростанций. По итогам трехдневных соревнований для оперативного персонала ТЭС с поперечными связями победила команда Тольяттинской ТЭЦ. Среди оперативного персонала ТЭС парогазового цикла лучший результат показала команда Сызранской ТЭЦ.

Теоретические и практические этапы соревнований проходили на Самарской ТЭЦ и в Самарском учебно-курсовом комбинате. В состав каждой команды вошли начальники смен станций и основных цехов предприятий, а также машинисты турбин и котельного оборудования. При прохождении этапов оценивались как индивидуальные умения и навыки, так и слаженность командных действий. Одним из самых сложных этапов стало выполнение переключений на "оборудовании ТЭЦ" и ликвидация "аварийной ситуации", проводимые всеми участниками команд на специализированном компьютерном тренажере.

"Члены жюри оценивали не только знания и навыки сотрудников, но и их способность справляться со стрессом, а также умение работать в команде. По результатам проведения соревнований мы отметили тот факт, что уровень подготовки участников заметно вырос по сравнению с предыдущим конкурсом", — отметил председатель судейской комиссии, главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Евграфов.

Подобные мероприятия крайне важны и актуальны в рамках постоянной работы по повышению профессионализма персонала электростанций. Победителям регионального этапа предстоит защищать честь Самарского филиала на корпоративном финале соревнований профмастерства "Т Плюс".