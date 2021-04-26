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ЖКХ и благоустройство Общество

Ветеран Великой Отечественной войны в Сызрани 11 лет живет с протекающей крышей

СЫЗРАНЬ. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Активисты Общероссийского народного фронта в Самарской области помогают ветерану Великой Отечественной войны, которая уже 11 лет не может добиться устранения протечки в квартире.

Фото: Самарское региональное отделение ОНФ

С просьбой о помощи бабушка обратилась на прямую линию с Президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным.

Несколько лет ни управляющая компания, ни администрация города не могут устранить протекание межпанельных швов и кровли в доме на ул. Декабристов в Сызрани. Зимой герметик рассыхается и летом легко пропускает влагу. Попытки решить вопрос самостоятельно ветеран Анна Степановна Гришина предпринимала с 2010 г., но, к сожалению, проблема актуальна до сих пор.

Вместе с представителями комитета ЖКХ Сызрани, ГЖИ и УК общественники приехали к Анне Степановне. Картина в квартире удручающая: в местах, где намокают стены, отошли обои. Бабушка не может сдержать слез, когда показывает на усеянный бумагами стол как результат многолетней борьбы за качественное проживание.

"Этой зимой у меня в квартире было 13 градусов тепла, а приложила градусник к стене — он вообще показал восемь градусов! Когда пришли из управляющей компании, то сказали, что все замерили инструментально, при этом никаких документов не заполнили и расписаться мне не дали", — рассказала Гришина.

Специалисты обсудили вариант проведения работ за счет средств капитального ремонта, но по региональному графику эти работы планируются выполнить не раньше чем через 20 лет.

Устранять недостатки предстоит УК "Заусиновское", принявшей данный дом на баланс в январе 2021 г. На данный момент управляющая компания уже составила смету и готовится, как только позволит погода, выйти на место для проведения работ.

Активисты регионального отделения ОНФ проконтролируют устранение недостатков, чтобы никаких протечек больше не было.

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