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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре объявили повторный аукцион на отлов бродячих животных

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский департамент городского хозяйства и экологии объявил повторный аукцион по организации мероприятий, связанных отловом бродячих животных. Начальная цена контракта составляет 21,7 млн рублей.

Предполагается, что на эти деньги удастся стерилизовать около 2000 собак и кошек без хозяев. Отлов планируется осуществлять в рамках мероприятия "Регулирование численности безнадзорных животных" муниципальной программы "Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара", рассчитанной на 2015–2024 годы.

Напомним, предыдущий победитель торгов, ООО "Ман-Техинжинириг" попал в реестр недобросовестных поставщиков, сорвав контракт на 19,7 млн рублей. На действия подрядчика пожаловался заказчик, департамент городского хозяйства. По обращению ведомства в ФАС была запущена проверка, показавшая, что компания допустила ряд нарушений при выполнении муниципального контракта.

Услуги по новому контракту будут оказываться с момента его заключения до 24 декабря 2021 года.

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