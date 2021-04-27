В Самаре объявили повторный аукцион на отлов бродячих животных

Самарский департамент городского хозяйства и экологии объявил повторный аукцион по организации мероприятий, связанных отловом бродячих животных. Начальная цена контракта составляет 21,7 млн рублей.
Предполагается, что на эти деньги удастся стерилизовать около 2000 собак и кошек без хозяев. Отлов планируется осуществлять в рамках мероприятия "Регулирование численности безнадзорных животных" муниципальной программы "Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара", рассчитанной на 2015–2024 годы.
Напомним, предыдущий победитель торгов, ООО "Ман-Техинжинириг" попал в реестр недобросовестных поставщиков, сорвав контракт на 19,7 млн рублей. На действия подрядчика пожаловался заказчик, департамент городского хозяйства. По обращению ведомства в ФАС была запущена проверка, показавшая, что компания допустила ряд нарушений при выполнении муниципального контракта.
Услуги по новому контракту будут оказываться с момента его заключения до 24 декабря 2021 года.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...