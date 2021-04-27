В Новокуйбышевске умер ветеран, которого внучка выселяла из квартиры

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В Новокуйбышевске 25 апреля умер 91-летний ветеран Александр Бакулин, которого внучка через суд выселяла из подаренной им квартиры. Об этом сообщает портал gorodnsk63.ru со ссылкой на родственников пенсионера.

Напомним, Александр Бакулин оказался втянутым в судебные споры за жилплощадь из-за того, что ранее подарил внучке своей жены квартиру. Ветеран женился на женщине, когда у нее уже были трое детей и внучка. А примерно 18 лет назад он заболел и перенес несколько операций. Он чувствовал себя плохо и оформил дарственную на внучку жены. При этом в документе не было указано, что квартира перейдет к новой владелице в случае его смерти.

Бакулин поправился, а вот его жена умерла примерно 10 лет назад. А в 2020 г. внучка стала претендовать на квартиру и подала в Новокуйбышевский городской суд иск к Бакулину, в котором просила признать ответчика утратившим право пользования жилым помещением и выселить его. Бакулин подал встречный иск, в котором просил отменить дарение квартиры.

В итоге 24 ноября 2020 г. суд удовлетворил исковые требования внучки. Жалобу на это решение подал адвокат ветерана представителям городской прокуратуры. 21 апреля апелляционная инстанция по гражданским делам областного суда изменила решение суда первой инстанции и сохранила за Бакулиным право пользования жилым помещением на три года.