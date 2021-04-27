В Новокуйбышевске умер ветеран, которого внучка выселяла из квартиры

ОБЗОР
В Новокуйбышевске 25 апреля умер 91-летний ветеран Александр Бакулин, которого внучка через суд выселяла из подаренной им квартиры. Об этом сообщает портал gorodnsk63.ru со ссылкой на родственников пенсионера.
Напомним, Александр Бакулин оказался втянутым в судебные споры за жилплощадь из-за того, что ранее подарил внучке своей жены квартиру. Ветеран женился на женщине, когда у нее уже были трое детей и внучка. А примерно 18 лет назад он заболел и перенес несколько операций. Он чувствовал себя плохо и оформил дарственную на внучку жены. При этом в документе не было указано, что квартира перейдет к новой владелице в случае его смерти.
Бакулин поправился, а вот его жена умерла примерно 10 лет назад. А в 2020 г. внучка стала претендовать на квартиру и подала в Новокуйбышевский городской суд иск к Бакулину, в котором просила признать ответчика утратившим право пользования жилым помещением и выселить его. Бакулин подал встречный иск, в котором просил отменить дарение квартиры.
В итоге 24 ноября 2020 г. суд удовлетворил исковые требования внучки. Жалобу на это решение подал адвокат ветерана представителям городской прокуратуры. 21 апреля апелляционная инстанция по гражданским делам областного суда изменила решение суда первой инстанции и сохранила за Бакулиным право пользования жилым помещением на три года.
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Мальчику 13 лет!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!