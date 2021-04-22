Облсуд пересмотрел решение по иску внучки, выселяющей из квартиры 91-летнего деда

Апелляционная инстанция Самарского областного суда изменила решение Новокуйбышевского городского суда от 24 ноября 2020 г. о выселении 91-летнего ветерана Александра Бакулина из квартиры и сохранила за ним право пользования жилищем на три года. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Александр Бакулин оказался втянутым в судебные споры за жилплощадь из-за того, что ранее подарил внучке своей жены квартиру. Ветеран женился на женщине, когда у нее было уже трое детей и внучка. А примерно 18 лет назад он заболел и перенес несколько операций. Он чувствовал себя плохо и оформил дарственную на внучку жены. При этом в документе не было указано, что квартира перейдет к новой владелице в случае его смерти.

Со временем, благодаря помощи супруги, Бакулин поправился. Его жена умерла примерно 10 лет назад. А в 2020 г. внучка стала претендовать на квартиру и подала в Новокуйбышевский городской суд иск к Бакунину, в котором просила признать ответчика утратившим право пользования жилым помещением и выселить его. Бакунин подал встречный иск, в котором просил отменить дарение квартиры.

В итоге 24 ноября 2020 г. суд удовлетворил исковые требования внучки. Жалобу на это решение пожал адвокатом ветерана и представителем городской прокуратуры. 21 апреля апелляционная инстанция по гражданским делам областного суда изменила решение суда первой инстанции и сохранила за Бакулиным право пользования жилым помещением на три года. С этого момента решение суда считается вступившим в силу. У сторон остается право обжаловать предыдущие судебные акты в суде вышестоящей инстанции.