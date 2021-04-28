Мэрия Самары опубликовала расписание дачных маршрутов на праздничные дни

В Самаре регулярные сезонные перевозки на садово-дачные массивы стартуют традиционно 1 мая. Они продлятся до конца октября.
В период майских праздников перевозки на садово-дачные массивы будут осуществляться 1, 3, 5, 7, 8, 10 мая, при этом 1, 3, 8, 10 мая — по расписанию выходного дня, а 5 и 7 мая — по расписанию среды и пятницы соответственно (за исключением маршрута № 170 — его работа традиционно будет организована во вторник и четверг — 4 и 6 мая соответственно).
2, 9 и 11 мая будут организованы перевозки к городским кладбищам — в эти дни перевозок в дачных направлениях не будет.
Пунктами отправления дачных автобусов являются: ул. Георгия Димитрова, площадь им. Кирова, автостанция "Аврора", Пригородный автовокзал, Дом Печати, завод "Металлург", Хлебная площадь, ул. Бакинская, пр. Ленина, пос. Управленческий.
По опыту прошлых лет, движение автобусных маршрутов, начальным пунктом которых является площадь им. Кирова, будет организовано с ул. Физкультурной:
— маршруты №№ 147, 157, 185к — отправление с ул. Физкультурной (в районе дома № 116);
— маршрут № 182 — отправление с ул. Физкультурной (в районе дома № 117);
— маршруты №№ 146, 198 — отправление с ул. Физкультурной от здания ДК на площади им. Кирова.
Стоимость проезда для граждан сохранена на уровне 2019 года. Также в текущем году сохраняется право льготного проезда на садово-дачные массивы с использованием льготных транспортных карт: садово-дачной транспортной карты, социальной карты и карты школьника.
Дежурный офис единого оператора будет работать и в праздничные дни, а именно 4 и 7 мая с 10:00 до 14:00 без перерыва. По возникающим вопросам можно обращаться на "горячую линию": 8 (800) 700-74-99 (звонок бесплатный).
Пассажиры, не имеющие масок, в дачные автобусы допущены не будут, билеты им не продадут.
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.