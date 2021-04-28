Мэрия Самары опубликовала расписание дачных маршрутов на праздничные дни

В Самаре регулярные сезонные перевозки на садово-дачные массивы стартуют традиционно 1 мая. Они продлятся до конца октября.

В период майских праздников перевозки на садово-дачные массивы будут осуществляться 1, 3, 5, 7, 8, 10 мая, при этом 1, 3, 8, 10 мая — по расписанию выходного дня, а 5 и 7 мая — по расписанию среды и пятницы соответственно (за исключением маршрута № 170 — его работа традиционно будет организована во вторник и четверг — 4 и 6 мая соответственно).

2, 9 и 11 мая будут организованы перевозки к городским кладбищам — в эти дни перевозок в дачных направлениях не будет.

Пунктами отправления дачных автобусов являются: ул. Георгия Димитрова, площадь им. Кирова, автостанция "Аврора", Пригородный автовокзал, Дом Печати, завод "Металлург", Хлебная площадь, ул. Бакинская, пр. Ленина, пос. Управленческий.

По опыту прошлых лет, движение автобусных маршрутов, начальным пунктом которых является площадь им. Кирова, будет организовано с ул. Физкультурной:

— маршруты №№ 147, 157, 185к — отправление с ул. Физкультурной (в районе дома № 116);

— маршрут № 182 — отправление с ул. Физкультурной (в районе дома № 117);

— маршруты №№ 146, 198 — отправление с ул. Физкультурной от здания ДК на площади им. Кирова.

Стоимость проезда для граждан сохранена на уровне 2019 года. Также в текущем году сохраняется право льготного проезда на садово-дачные массивы с использованием льготных транспортных карт: садово-дачной транспортной карты, социальной карты и карты школьника.

Дежурный офис единого оператора будет работать и в праздничные дни, а именно 4 и 7 мая с 10:00 до 14:00 без перерыва. По возникающим вопросам можно обращаться на "горячую линию": 8 (800) 700-74-99 (звонок бесплатный).

Пассажиры, не имеющие масок, в дачные автобусы допущены не будут, билеты им не продадут.