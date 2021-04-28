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Общество

Около Политеха в сквере построят бельчатник

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пресс-центр Самарского политеха совместно с экологами и инженерами подготовил проект "Белки Политеха". Он направлен на привлечение внимания к пушистым грызунам, которых часто можно встретить около главного корпуса университета.

"Осенью мы с коллегами в очередной раз увидели белочку, которая прыгала между деревьями. На следующий день на этом месте мы обнаружили горстку желудей. Дубов около Политеха нет. Видимо, пушистая принесла плоды с собой, — вспоминает специалист пресс-центра Ксения Морозова. - Мы  подумали, что эти очаровательные зверьки нуждаются в помощи, и обратились за консультацией к сотрудникам нашего научно-аналитического центра промышленной экологии. Родилась идея построить бельчатник".

17 ноября, в международный День белок, на официальных страницах университета в социальных сетях появилось объявление о запуске проекта "Белки Политеха" и просьбе присоединиться к нему. Первыми поддержали проект инженеры вузовского центра разработки и производства "Перспектива" и профком студентов.

"Мы решили смастерить домик в виде главного корпуса Политеха. В качестве материала, посоветовавшись с экологами, выбрали дуб. Во-первых, он прочный. Во-вторых, древесина дуба достаточно влагостойкая и обладает высокой теплопроводностью. В-третьих, как мы поняли, белкам нравятся дубы, — рассказывает директор центра разработки и производства "Перспектива" Альмир Нигматуллин. — При проектировании бельчатника наши инженеры, Илья Гудь и Марат Рахматулин, руководствовались анатомическими особенностями зверька и климатическими условиями Самарского региона: домик должен быть максимально безопасным, теплым и экологичным".

Как правило, длина тела взрослых особей достигает 20-30 см, длина хвоста — 13-19 см, поэтому, чтобы белке было просторно, смастерили домик с высотой 450 см, шириной — 200 см и глубиной — 180 см. Внутреннее пространство домика разделено пополам горизонтальной консолью, чтобы пушистый гость в случае опасности мог спрятаться на первом этаже.

Как только последние шурупы были закручены, домик отправили на "тест-драйв" в один из зоопарков Самары, директором которого является Кристина Глуховченко. Живущая в зоопарке белка Маша сначала отнеслась с опаской к новому жилищу, но спустя минут 10 уже не хотела его покидать.

Проект не ограничился лишь изготовлением бельчатника. Так, четверокурсница факультета "Дизайн" Мария Зенина разработала логотип проекта, а инженеры "Перспективы" изготовили эко-сувенирную продукцию — деревянные магниты и подставки под горячее, которые будут разыграны в беспроигрышной лотерее.

Кроме этого, в первом корпусе университета откроется персональная выставка фотографа Самарского политеха Антонины Стеценко. Специально для проекта "Белки Политеха" в течение нескольких месяцев она фотографировала белочек в спортивно-оздоровительном лагере "Политехник". Разместилась фотовыставка на дереве, изготовленном выпускником электротехнического факультета 2012 года Дмитрием Копытиным.

Инициатива Самарского политеха получила поддержку министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

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