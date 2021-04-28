Около Политеха в сквере построят бельчатник

Пресс-центр Самарского политеха совместно с экологами и инженерами подготовил проект "Белки Политеха". Он направлен на привлечение внимания к пушистым грызунам, которых часто можно встретить около главного корпуса университета.
"Осенью мы с коллегами в очередной раз увидели белочку, которая прыгала между деревьями. На следующий день на этом месте мы обнаружили горстку желудей. Дубов около Политеха нет. Видимо, пушистая принесла плоды с собой, — вспоминает специалист пресс-центра Ксения Морозова. - Мы подумали, что эти очаровательные зверьки нуждаются в помощи, и обратились за консультацией к сотрудникам нашего научно-аналитического центра промышленной экологии. Родилась идея построить бельчатник".
17 ноября, в международный День белок, на официальных страницах университета в социальных сетях появилось объявление о запуске проекта "Белки Политеха" и просьбе присоединиться к нему. Первыми поддержали проект инженеры вузовского центра разработки и производства "Перспектива" и профком студентов.
"Мы решили смастерить домик в виде главного корпуса Политеха. В качестве материала, посоветовавшись с экологами, выбрали дуб. Во-первых, он прочный. Во-вторых, древесина дуба достаточно влагостойкая и обладает высокой теплопроводностью. В-третьих, как мы поняли, белкам нравятся дубы, — рассказывает директор центра разработки и производства "Перспектива" Альмир Нигматуллин. — При проектировании бельчатника наши инженеры, Илья Гудь и Марат Рахматулин, руководствовались анатомическими особенностями зверька и климатическими условиями Самарского региона: домик должен быть максимально безопасным, теплым и экологичным".
Как правило, длина тела взрослых особей достигает 20-30 см, длина хвоста — 13-19 см, поэтому, чтобы белке было просторно, смастерили домик с высотой 450 см, шириной — 200 см и глубиной — 180 см. Внутреннее пространство домика разделено пополам горизонтальной консолью, чтобы пушистый гость в случае опасности мог спрятаться на первом этаже.
Как только последние шурупы были закручены, домик отправили на "тест-драйв" в один из зоопарков Самары, директором которого является Кристина Глуховченко. Живущая в зоопарке белка Маша сначала отнеслась с опаской к новому жилищу, но спустя минут 10 уже не хотела его покидать.
Проект не ограничился лишь изготовлением бельчатника. Так, четверокурсница факультета "Дизайн" Мария Зенина разработала логотип проекта, а инженеры "Перспективы" изготовили эко-сувенирную продукцию — деревянные магниты и подставки под горячее, которые будут разыграны в беспроигрышной лотерее.
Кроме этого, в первом корпусе университета откроется персональная выставка фотографа Самарского политеха Антонины Стеценко. Специально для проекта "Белки Политеха" в течение нескольких месяцев она фотографировала белочек в спортивно-оздоровительном лагере "Политехник". Разместилась фотовыставка на дереве, изготовленном выпускником электротехнического факультета 2012 года Дмитрием Копытиным.
Инициатива Самарского политеха получила поддержку министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.