В Самаре присяжные рассматривают дело о жестоком убийстве

В среду, 28 апреля, в Октябрьском районном суде Самары завершилось судебное следствие по делу 44-летнего местного жителя Артема Борискина, обвиняемого в убийстве престарелого Владимира Тищенко. Судит его коллегия присяжных под председательством федерального судьи Рамиля Гильманова, защиту осуществляют адвокаты Андрей и Александра Карномазовы.

После прения сторон присяжные ушли в совещательную комнату для принятия вердикта.

Согласно выдвинутому против Борискина обвинению, 31 октября 2019 г. около 18:30 на ул. Советской Армии недалеко от детского сада "Улыбка" был обнаружен труп мужчины, которому он якобы нанес 25 ударов ножом в голову и шею.

На вскрытии было установлено, что погибший на момент смерти был нетрезв. Так у правоохранителей возникла версия об убийстве на почве ссоры во время распития спиртных напитков. В деле появилась засекреченная свидетельница, которая якобы видела как в 17:30 около детского сада, откуда она забирала своих детей, ссорились двое мужчин.

После года расследования дело передали в суд, где две несовершеннолетние свидетельницы, гулявшие поблизости от места преступления, показали, что видели мужчину среднего роста, прятавшего нож в рукав своей куртки. На месте преступления действительно были найдены кожаные ножны. Но одорологическая экспертиза установила, что запаховые следы с них не принадлежат подсудимому.

Сам подсудимый своей вины категорически не признает. Единственной уликой против него оказалась толстовка со следами крови убитого. Но адвокат Карномазов обратил внимание присяжных на то, что после изъятия этой одежды у Борискина, она не была опечатана, и к ней имел доступ неопределенный круг лиц. К тому же пятно крови на ней показалось защитнику отпечатанным, а не пропитанным, как могло бы быть при обильном кровотечении из ран жертвы.

Толстовка была снята с задержанного на следующий день после убийства. Борискина тогда заподозрили в хищении сотового телефона у нетрезвого жителя Кинеля, совершенном путем мошенничества. Как утверждает подсудимый, в день вмененного ему убийства был в другой одежде.

Но главное, по словам адвоката Карномазовой, у ее подзащитного имеется железное алиби: его телефон в момент убийства был зафиксирован на ул. Физкультурной, 1, что минимум в пяти остановках от места преступления. На этом основании сторона защиты надеется на оправдание подсудимого.