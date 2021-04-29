В Октябрьске выделили 50 млн рублей на создание "Парка поколений"

Октябрьский комитет по архитектуре, строительству и транспорту ищет подрядчика, который благоустроит "Парк поколений" в географическом центре города, на пересечении улиц Мичурина и Волго-Донской. Речь идет об объекте площадью свыше 2 га, который стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.

Начальная цена контракта на благоустройство составляет 49,9 млн рублей. Все работы должны быть выполнены до 1 ноября текущего года.

Напомним, в конце прошлого года комитет определился с подрядчиком по проектированию проекта. На разработку документации из городского бюджета выделяли 5 млн рублей, однако проектировщик, ООО "Берсо", разработал проект за 850 тыс. рублей.

В технической документации отмечается, что это будет рекреационная зона на склонах холмов, разделенных небольшим ручьем. Планируется, что в "Парке поколений" появятся современные точки активности для граждан — детские и спортивные площадки, беговая дорожка, скейт-парк, смотровая площадка, фонтан диаметром 6 метров и амфитеатр со сценой. Также будет возведен пешеходный мост через ручей на другую сторону холма, где впоследствии разместятся летние кемпинги, будут проходить фестивали и ярмарки, зимние катания с горок.