16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Октябрьске выделили 50 млн рублей на создание "Парка поколений" В голосовании за благоустройство территорий уже приняли участие более чем 24 тыс. жителей региона Прокуратура: администрация Октябрьского района демонтировала гаражи с нарушениями В Самаре объявили повторный аукцион на отлов бродячих животных Жители Самарской области приняли активное участие во Всероссийском субботнике

ЖКХ и благоустройство Общество

В Октябрьске выделили 50 млн рублей на создание "Парка поколений"

ОКТЯБРЬСК. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Октябрьский комитет по архитектуре, строительству и транспорту ищет подрядчика, который благоустроит "Парк поколений" в географическом центре города, на пересечении улиц Мичурина и Волго-Донской. Речь идет об объекте площадью свыше 2 га, который стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.

Начальная цена контракта на благоустройство составляет 49,9 млн рублей. Все работы должны быть выполнены до 1 ноября текущего года.

Напомним, в конце прошлого года комитет определился с подрядчиком по проектированию проекта. На разработку документации из городского бюджета выделяли 5 млн рублей, однако проектировщик, ООО "Берсо", разработал проект за 850 тыс. рублей.

В технической документации отмечается, что это будет рекреационная зона на склонах холмов, разделенных небольшим ручьем. Планируется, что в "Парке поколений" появятся современные точки активности для граждан — детские и спортивные площадки, беговая дорожка, скейт-парк, смотровая площадка, фонтан диаметром 6 метров и амфитеатр со сценой. Также будет возведен пешеходный мост через ручей на другую сторону холма, где впоследствии разместятся летние кемпинги, будут проходить фестивали и ярмарки, зимние катания с горок.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Евгения Шукшина 23 сентября 2018 07:32 На благоустройство Центральной площади и бульвара Гая в Тольятти выделят 125 млн рублей

Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!

Дмитрий Лакоценин 29 августа 2018 11:04 В Доме архитектора презентовали конкурс на концепцию реконструкции Загородного парка

Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.

Евгений eman1305 08 августа 2018 17:52 Реконструированный Ботанический сад планируют открыть для посетителей в сентябре

Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...

Фото на сайте

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2