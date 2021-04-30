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ЖКХ и благоустройство Общество

Пожарную безопасность в лесах Самары почти бесплатно обеспечит "Автотрейд"

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский департамент городского хозяйства и экологии определился с подрядчиком, который обеспечит выполнение противопожарных мероприятий на территории городских лесов.

На торги заявились пять компаний. Победителем аукциона стало ООО "Автотрейд". Начальная цена контракта составляла 11 млн рублей, однако участники торгов заявили, что выполнят услуги практически безвозмездно. Так, второй участник - ООО "Торговый дом "Агрокоммерц" предложил 15,8 тыс. рублей, а победитель - 15,06 тыс. рублей.

Напомним, по условиям контракта компания должна обозначать границы участков под очистку от отходов (малоценная древесина — хворост, валежник, обломки стволов, мусор от строительных работ, загрязненные упаковочные материалы и т. д.), вывозить отходы специально оборудованным транспортом и т. п. Кроме того, потребуется изготовить и установить 20 информационных щитов из стали размером 1200×1540 мм и несколько шлагбаумов разной длины (от 2,5 до 4 метров).

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