16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сельские дома культуры обретают вторую жизнь благодаря Губернаторскому проекту "СОдействие" Глава Самары за год заработала 2,7 млн рублей Главой Тольятти избран Николай Ренц Глава Богатовского района ушел в отставку Нового главу Тольятти выберут из десяти кандидатов

Муниципалитеты Власть и политика

Сельские дома культуры обретают вторую жизнь благодаря Губернаторскому проекту "СОдействие"

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 14
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вопрос благоустройства сельских поселений Самарской области всегда остаётся весьма актуальным. Зачастую уровень жизни на селе заметно отстает от городского, из-за чего молодежь уезжает из глубинки. Губернаторский проект «СОдействие» – государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017–2025 годы смог качественно переломить ситуацию. За несколько лет программа завоевала уважение среди населения, а участие в ней дало возможность изменить облик общественных пространств во многих уголках нашей области.

Строительство на селе и благоустройство сельских объектов культурного значения являются важными направлениями политики сельского развития. Именно на таком убеждении было основано решение жителей сельского поселения Большое Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской области об участии в Губернаторской программе "СОдействие". "Для районов подобные программы очень важны, — говорит глава  сельского поселения Большое Ермаково Александр Гордеев. — Ведь мы не просто ремонтируем здание, мы сохраняем культурные ценности, культурные традиции. Если бы не программа "СОдействие", то клуб в с. Ерандаево можно было просто закрыть на ключ в этом году и забыть о нем. Очень хорошая программа, и главное, люди понимают важность таких инициатив. Многим кажется, что сложно людей уговорить сдавать деньги на какие-то общественные проекты. Но у нас в поселении именно люди дали добро на участие. Мы еще в процессе реализации двух проектов 2021 года, но уже есть планы об участии на следующий год. Отличная программа, работающая, важная для людей".  

Так в рамках Губернаторского проекта "СОдействие" в сельском поселении Большое Ермаково муниципального района Кошкинский на текущий момент реализуется два проекта. Первый — "Уют", направленный на благоустройство сельского клуба в деревне Антипкино. Клуб в деревне — единственное место, где для молодежи и жителей старшего возраста можно организовать культурно-досуговые мероприятия. И он требовал вложений. Согласно проекту "Уют" у клуба будет восстановлено покрытие крыши, будут сделаны отмостка вдоль здания и пожарный выход, а также огорожена территория здания. На данный момент уже заказаны металл для кровли здания, металл для забора, трубы НКТ, профтруба и штакетник с заборными элементами. 

Второй проект — "Комфорт". По нему запланировано обустройство сельского дома культуры в селе Ерандаево. По данному проекту будут сделаны отмостка вдоль здания СДК и пожарные выходы, установлены кресла в зрительном зале. В настоящее время уже сварены каркасы, ведутся бетонные работы по установке и монтажу оборудования для пожарных выходов, идет работа по установке каркаса для отмостки по периметру здания, закуплен металл, песок, щебень, цемент. 

"Приятно, что жители поддерживают идею участия в Губернаторском проекте "СОдействие", — говорит Александр Гордеев. — Понимают, что все вложения, которые по условиям программы, требуются и от общественности, с лихвой окупятся. По большому счету, все делается для людей. Сохраняя дома культуры, мы стараемся создать условия для развития культурного потенциала и творческой самореализации наших жителей".

Гид потребителя

Последние комментарии

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Владимир Ваганов 16 августа 2018 15:04 Евгений Кришталь уходит с поста директора МАУ "Парки Самары"

Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 06:14 Власти Самары получили право распоряжаться городскими лесопарками

Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.

Владимир Ваганов 12 апреля 2018 16:54 В гордуме Самары обсудили работы по ликвидации аварийных деревьев

Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!

я СССР 24 марта 2018 04:24 Елена Лапушкина: "Решение жителей по стене на площади Славы для нас стало удивительным"

почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2