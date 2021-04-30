Сельские дома культуры обретают вторую жизнь благодаря Губернаторскому проекту "СОдействие"

Вопрос благоустройства сельских поселений Самарской области всегда остаётся весьма актуальным. Зачастую уровень жизни на селе заметно отстает от городского, из-за чего молодежь уезжает из глубинки. Губернаторский проект «СОдействие» – государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017–2025 годы смог качественно переломить ситуацию. За несколько лет программа завоевала уважение среди населения, а участие в ней дало возможность изменить облик общественных пространств во многих уголках нашей области.

Строительство на селе и благоустройство сельских объектов культурного значения являются важными направлениями политики сельского развития. Именно на таком убеждении было основано решение жителей сельского поселения Большое Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской области об участии в Губернаторской программе "СОдействие". "Для районов подобные программы очень важны, — говорит глава сельского поселения Большое Ермаково Александр Гордеев. — Ведь мы не просто ремонтируем здание, мы сохраняем культурные ценности, культурные традиции. Если бы не программа "СОдействие", то клуб в с. Ерандаево можно было просто закрыть на ключ в этом году и забыть о нем. Очень хорошая программа, и главное, люди понимают важность таких инициатив. Многим кажется, что сложно людей уговорить сдавать деньги на какие-то общественные проекты. Но у нас в поселении именно люди дали добро на участие. Мы еще в процессе реализации двух проектов 2021 года, но уже есть планы об участии на следующий год. Отличная программа, работающая, важная для людей".

Так в рамках Губернаторского проекта "СОдействие" в сельском поселении Большое Ермаково муниципального района Кошкинский на текущий момент реализуется два проекта. Первый — "Уют", направленный на благоустройство сельского клуба в деревне Антипкино. Клуб в деревне — единственное место, где для молодежи и жителей старшего возраста можно организовать культурно-досуговые мероприятия. И он требовал вложений. Согласно проекту "Уют" у клуба будет восстановлено покрытие крыши, будут сделаны отмостка вдоль здания и пожарный выход, а также огорожена территория здания. На данный момент уже заказаны металл для кровли здания, металл для забора, трубы НКТ, профтруба и штакетник с заборными элементами.

Второй проект — "Комфорт". По нему запланировано обустройство сельского дома культуры в селе Ерандаево. По данному проекту будут сделаны отмостка вдоль здания СДК и пожарные выходы, установлены кресла в зрительном зале. В настоящее время уже сварены каркасы, ведутся бетонные работы по установке и монтажу оборудования для пожарных выходов, идет работа по установке каркаса для отмостки по периметру здания, закуплен металл, песок, щебень, цемент.

"Приятно, что жители поддерживают идею участия в Губернаторском проекте "СОдействие", — говорит Александр Гордеев. — Понимают, что все вложения, которые по условиям программы, требуются и от общественности, с лихвой окупятся. По большому счету, все делается для людей. Сохраняя дома культуры, мы стараемся создать условия для развития культурного потенциала и творческой самореализации наших жителей".