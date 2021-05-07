Мероприятия ко Дню Победы: какие торжества пройдут в муниципальных образованиях Самарской области

Традиционные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, в Самарской области в 2021 году состоятся, но при строгом соблюдении рекомендаций санитарных врачей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Публикуем перечень мероприятий, запланированных в разных муниципалитетах губернии.

Главный праздник памяти — День Победы — традиционно самый почитаемый и любимый. В прошлом году из-за сложной эпидемиологической ситуации праздничные мероприятия в Самарской области проходили в беспрецедентном формате: парад без зрителей, традиционные массовые акции перешли в интернет-пространство, а жителям было рекомендовано не покидать свои дома. В этом году постепенно смягчаются ограничительные меры, связанные с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, но тем не менее ситуация остается тревожной. Именно поэтому было принято решение, что традиционные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, состоятся, но при строгом соблюдении рекомендаций санитарных врачей.

Самара

Основные праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Великой Победы, стартуют 8 мая. В этот день в 13:00 над столицей региона прозвучит легендарный голос Юрия Левитана. Городские автоматизированные системы централизованного оповещения повторят когда-то самые ожидаемые и сокровенные для советского народа слова: "Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена!"

Парад

Центральное событие — военный парад, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — пройдёт на площади Куйбышева в Самаре 9 мая в 10 часов утра. В параде примут участие личный состав 2-й гвардейской общевойсковой армии, соединений и воинских частей Центрального военного округа, организаций и учреждений силовых структур, представители Юнармии.

Всего в составе парадных расчётов пройдёт более 2100 человек. В составе механизированной колонны пройдёт более 63 единиц вооружения и военной техники. В том числе впервые по площади Куйбышева пройдут зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Предусмотрена и воздушная часть военного парада. Зрителей на параде в этом году будут, заполняемость трибун по санитарным правилам составит 50%.

К сожалению, главные герои Победы, ветераны, в этом году не смогут лично присутствовать на параде. Бережное отношение к здоровью — главный приоритет в непростых условиях пандемии. Чтобы наши ветераны почувствовали сопричастность к 76-му Параду Победы, будет организована прямая трансляция на телеканалах ГТРК "Самара", "Губерния", "Самара — ГИС", а также в пабликах "Самарская область" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Парад Победы будет проведен с учетом ограничений, связанных с реализацией санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. На каждом из пяти контрольно-пропускных пунктов будут работать сотрудники по охране безопасности, волонтеры и медицинские работники. Предусмотрены антисептики с дозаторами, обязательная термометрия при входе на площадь. Для обеспечения социальной дистанции между гражданами оборудованы буферные зоны. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора личный состав военнослужащих, силовых структур и военно-патриотических объединений, а также привлекаемый к обеспечению проведения мероприятий персонал, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Выставки

У тех, кто не сможет лично оценить масштаб парада, посвященного 76-летию Победы, есть возможность побывать на выставке современной военной техники. Экспозиция размещена на улице Чапаевской, в границах улиц Красноармейской и Вилоновской, и будет работать 9 мая до 14.00.

Также с 9 утра на площади Куйбышева волонтёры Победы предложат всем неравнодушным присоединиться к масштабной всероссийской акции помощи ветеранам Великой Отечественной войны "Красная гвоздика". Возле площади Куйбышева будут расположены локации, где можно будет приобрести значок "Красная гвоздика", сделав пожертвование в пользу ветеранов.

Прекрасная традиция из прошлого — кинотеатр под открытым небом — найдет свое продолжение в День Победы в Самаре в амфитеатре на 4-й очереди набережной (у Ладьи) и в сквере Эльдара Рязанова.

Театры

Муниципальными театрами на праздничные выходные дни подготовлены спектакли по военной тематике. Театр "Самарская площадь" представит спектакль "Красное вино Победы", молодежный театр "Мастерская" — премьерный спектакль "Молодая гвардия" по одноименному роману А. Фадеева и спектакль "Марьино поле". Спектакли "Дети войны" и "Повесть о настоящем человеке" Б. Н. Полевого покажут в театре "Витражи", а театр "Камерная сцена" приглашает на спектакль-концерт "Танцплощадка-1945" и "Возвращение" по знаменитому рассказу Андрея Платонова.

Музеи

В День Победы основные экспозиции Самарского областного историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина и его филиалов станут бесплатными для посещений. В доме-музее М. В. Фрунзе посетители ознакомятся с выставкой, отражающей жизнь и деятельность революционера Михаила Фрунзе. Дом-музей В. И. Ленина приглашает посетить 2 выставки: "Квартира семьи Ульяновых в Самаре.1890–1893 гг.", передающую атмосферу жизни и бытового уклада русской интеллигентной семьи последней четверти XIX века. А также выставку детских работ "Поехали", посвящённых 60-летию первого полёта человека в космос. Посетители Музея Модерна увидят архитектурно-историческую модель купеческой Самары на рубеже XIX–XX столетий. А в самом музее имени П. В. Алабина будет представлена экспозиция, которая отражает историю Самары и Самарской области, начиная с древности и заканчивая нашим временем.

В историческом парке "Россия — моя история" в праздничный день можно посетить интерактивную экспозицию, представляющую историю нашей страны с древнейших времен до наших дней.

"Бессмертный полк" онлайн

В 15.00 на площади Куйбышева, площади Славы г. Самары, а также на экранах мультимедийного комплекса на склоне к Волге у площади Славы стартует прямой эфир онлайн-шествия "Бессмертный полк". В этом году заявочная кампания и процесс модерации анкет были выстроены таким образом, чтобы все герои, заявленные от Самарской области, прошли единым строем в один день. Медиапространство трансляции онлайн-парада "Бессмертный полк" 2021 существенно расширено. Самая масштабная акция Памяти ровно в 15.00 начнется и в эфире телеканалов "Самара 24", "Губерния", "Самара — ГИС", "Тольятти 24", а также в пабликах "Самарская область" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". На федеральных ресурсах прямой эфир онлайн-шествия можно будет посмотреть на сайте, на площадке "Банк Памяти", в онлайн-кинотеатре ОККО.

Вечером 9 мая здание правительства Самарской области трансформируется в "экран", на котором будет показан уникальный фильм о Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Современные мультимедийные технологии посредством световых и звуковых эффектов погрузят зрителей в мир исторических событий. Начало трансляций визуального художественного проекта "Во имя справедливости!" — в 21:00, 21:30, 22:00.

Завершит день, посвященный празднованию 76-й годовщины Победы, артиллерийский салют и праздничный фейерверк над акваторией р.Волги (4-я очередь набережной). Артиллерийский салют будет произведен из 4-х 122-мм гаубиц Д-30, салютных зарядов из салютных установок 2А30. Начало в 22.00.

Тольятти

Во всех муниципальных образованиях Самарской области 76-летие Великой Победы также будет отмечено праздничными мероприятиями при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Праздничные мероприятия пройдут в парках, домах культуры, библиотеках, музеях и на других площадках. В программах — церемонии возложения цветов к Вечному огню, торжественные митинги (малыми группами), концерты, выставки, мастер-классы, авто- и велопробеги, а также воинские салюты и праздничные вечерние фейерверки.

В Тольятти, на площади Свободы, в этот день состоится старт традиционной 61-й легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы, а в с. Ширяево, с. Зольное — футбольные матчи памяти футболистов, разгромивших немецкую команду 9 августа 1942 года.

Чапаевск

В Чапаевске, учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, приняли решение о проведении парада в новом формате, который позволит обеспечить необходимый уровень защиты и одновременно даст возможность стать участником праздника практически каждому жителю города. Так, "трибунами" для просмотра станут улицы города, балконы и окна домов, расположенных на маршруте движения военной техники. Впервые военный парад, торжественный проход военной техники охватит все центральные улицы города.

Новокуйбышевск

В Новокуйбышевске в течение дня городской ТЮЗ "Время тайн" покажет театрализованное представление "Эхо прошедшей войны" на разных площадках: около мемориального комплекса, посвященного 50-летию Победы, у озера "Сакулино", на площади Менделеева и в парке Дубки.

Муниципальные районы

В патриотической программе праздничного дня Безенчукского района также активно задействованы дети. Так, на Центральной площади п. г. т.Безенчук состоятся показательные выступления юнармейцев, а затем пройдет легкоатлетическая эстафета среди общеобразовательных учреждений.

В селе Старая Бинарадка Красноармейского района начнет работу выставка портретов ветеранов "Память".

А в с. Чекалино Сызранского района торжественно откроют обновлённый памятник землякам — жителям района, воевавшим в годы Великой Отечественной войны.

В вечерней программе Борского района — концерт ансамбля народных инструментов Волга-folk-band, а также песни военных лет в исполнении заслуженной артистки России Татьяны Овсиенко. Для жителей Безенчукского района выступят музыканты группы "Достояние Республики".

В Отрадном концертную программу "Героям Победы посвящается" представят ученики и преподаватели Детской школы искусств, а продолжит вечер выступление народный духовой оркестр "Меридиан".

Жители Пестравского района перед праздничным салютом закружатся в "Победном вальсе" под звуки духового оркестра на танцплощадке под открытым небом.