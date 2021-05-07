В 2023 году жители Самарской области смогут получить электронный паспорт

Наравне с бумажным на территории России вводится электронный паспорт. Об этом заявили представители Минцифры России. Москвичи смогут оформить такой документ с 1 декабря 2021 года, жители регионов – в середине 2023 года.
Электронный паспорт будет выглядеть как пластиковая карта формата обычной банковской карточки. На ней — фотография владельца, его ФИО и дата рождения. В карту будет встроен электронный носитель информации. Он нужен для хранения персональных и биометрических данных человека: изображения лица, отпечатков пальцев и адреса регистрации.
По желанию, в свой смартфон можно установить приложение — мобильный идентификатор гражданина. Его нужно будет активировать в биометрической кабине в МФЦ. По словам Заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, после активации приложение будет выполнять все функции настоящего паспорта.
"Оформление электронного паспорта — дело исключительно добровольное, — сообщил Дмитрий Чернышенко. — Но после получения электронного паспорта бумажный будет считаться недействительным. Подчеркну: получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде является правом, а не обязанностью человека. Возможность лично посещать государственные учреждения, получать в них услуги и бумажные документы никуда не исчезла".
По задумке создателей, электронный паспорт имеет несколько преимуществ перед бумажным аналогом.
Во-первых, он удобен в использовании, компактен и более долговечен. Сейчас при оформлении различных документов и получении услуг приходится перепечатывать или переписывать вручную серию и номер паспорта, дату и место его получения, электронный же документ достаточно всего лишь поднести к терминалу — и все данные будут обработаны автоматически.
Во-вторых, при желании человек сможет привязать к паспорту свою электронную подпись, это даст ему возможность удаленно подписывать документы и идентифицировать себя. Заверять доверенности, оформлять договоры и сделки, подписывать заявления — всё это можно будет делать дистанционно.
В-третьих, человек постоянно контактирует с государством, и электронный паспорт станет единым ключом ко всем актуальным сведениям, которые могут потребоваться гражданину. Чиновникам не придётся отправлять официальные запросы в смежные ведомства и потом ожидать ответа "в течение 30 рабочих дней": вся необходимая информация уже хранится в защищённом "облаке", и электронный паспорт сразу же открывает к ней доступ.
По словам Чернышенко, переход на электронный документооборот — общемировой тренд, и ковидный 2020-й год показал, насколько этот процесс неизбежен. "Цифра" проникла в повседневную жизнь людей и сделала её намного удобнее. Записаться к врачу, оформить ребёнка в детский сад, проверить нет ли неуплаченных налогов, и многое другое — всё это можно сделать на сайте Госуслуг онлайн, не выходя из дома.
Самарская область добилась в этом плане определенных результатов. Из 116 государственных услуг около 70% так или иначе оказываются в цифровом формате, а 18% осуществляются по реестровой модели, без посещения государственных органов. До конца года 35% таких услуг планируется перевести на реестровую модель.
Лидируют в этой работе министерство здравоохранения, министерство социально-демографического и семейной политики, министерство труда и служба ЗАГС.
Самарская область одна из первых в стране в 2020 году досрочно завершила большую работу по наполнению информационной системы Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, добавив туда сведения за период с 1926 по 2018 годы. Это позволило существенно упростить процедуры подготовки документов. Сегодня большинство услуг, по которым срок ожидания составлял месяцы, предоставляются за несколько минут.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".