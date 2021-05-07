В 2023 году жители Самарской области смогут получить электронный паспорт

Наравне с бумажным на территории России вводится электронный паспорт. Об этом заявили представители Минцифры России. Москвичи смогут оформить такой документ с 1 декабря 2021 года, жители регионов – в середине 2023 года.

Электронный паспорт будет выглядеть как пластиковая карта формата обычной банковской карточки. На ней — фотография владельца, его ФИО и дата рождения. В карту будет встроен электронный носитель информации. Он нужен для хранения персональных и биометрических данных человека: изображения лица, отпечатков пальцев и адреса регистрации.

По желанию, в свой смартфон можно установить приложение — мобильный идентификатор гражданина. Его нужно будет активировать в биометрической кабине в МФЦ. По словам Заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, после активации приложение будет выполнять все функции настоящего паспорта.

"Оформление электронного паспорта — дело исключительно добровольное, — сообщил Дмитрий Чернышенко. — Но после получения электронного паспорта бумажный будет считаться недействительным. Подчеркну: получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде является правом, а не обязанностью человека. Возможность лично посещать государственные учреждения, получать в них услуги и бумажные документы никуда не исчезла".

По задумке создателей, электронный паспорт имеет несколько преимуществ перед бумажным аналогом.

Во-первых, он удобен в использовании, компактен и более долговечен. Сейчас при оформлении различных документов и получении услуг приходится перепечатывать или переписывать вручную серию и номер паспорта, дату и место его получения, электронный же документ достаточно всего лишь поднести к терминалу — и все данные будут обработаны автоматически.

Во-вторых, при желании человек сможет привязать к паспорту свою электронную подпись, это даст ему возможность удаленно подписывать документы и идентифицировать себя. Заверять доверенности, оформлять договоры и сделки, подписывать заявления — всё это можно будет делать дистанционно.

В-третьих, человек постоянно контактирует с государством, и электронный паспорт станет единым ключом ко всем актуальным сведениям, которые могут потребоваться гражданину. Чиновникам не придётся отправлять официальные запросы в смежные ведомства и потом ожидать ответа "в течение 30 рабочих дней": вся необходимая информация уже хранится в защищённом "облаке", и электронный паспорт сразу же открывает к ней доступ.

По словам Чернышенко, переход на электронный документооборот — общемировой тренд, и ковидный 2020-й год показал, насколько этот процесс неизбежен. "Цифра" проникла в повседневную жизнь людей и сделала её намного удобнее. Записаться к врачу, оформить ребёнка в детский сад, проверить нет ли неуплаченных налогов, и многое другое — всё это можно сделать на сайте Госуслуг онлайн, не выходя из дома.

Самарская область добилась в этом плане определенных результатов. Из 116 государственных услуг около 70% так или иначе оказываются в цифровом формате, а 18% осуществляются по реестровой модели, без посещения государственных органов. До конца года 35% таких услуг планируется перевести на реестровую модель.

Лидируют в этой работе министерство здравоохранения, министерство социально-демографического и семейной политики, министерство труда и служба ЗАГС.

Самарская область одна из первых в стране в 2020 году досрочно завершила большую работу по наполнению информационной системы Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, добавив туда сведения за период с 1926 по 2018 годы. Это позволило существенно упростить процедуры подготовки документов. Сегодня большинство услуг, по которым срок ожидания составлял месяцы, предоставляются за несколько минут.