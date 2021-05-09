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Общество

Юная жительница Самарской области стала победительницей конкурса сочинений "Без срока давности"

МОСКВА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В московском Музее Победы 8 мая состоялась церемония награждения победителей и призеров всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности". Среди награжденных - юная жительница Самарской области Арина Захарова. Она стала одной из трех абсолютных победителей конкурса.

В церемонии награждения принял участие министр просвещения России Сергей Кравцов. Он поздравил лауреатов и отметил, что Россия будет противостоять попыткам исказить исторические факты о Великой Отечественной войне.

"Мы не должны допустить чтобы в угоду каких-то тенденций менялась история, историческая память, факты, которые свидетельствуют, как проходила война. К сожалению, такие попытки есть, и мы никогда не допустим, чтобы эти попытки реализовались в учебниках программах", — подчеркнул министр. "Важно то, что мы не забываем уроки войны, мы помним какой ценой досталась победа и не забываем о том, как пострадало мирное население. Проект "Без срока давности" говорит сам за себя. То, что случилось, никогда не должно повториться. И мы всегда должны об этом помнить", — заявил Кравцов.

Всего же в 2021 г. лауреатами конкурса стали 44 школьника. Всего же в творческом состязании приняли участие свыше 460 тысяч человек.

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