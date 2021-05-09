Юная жительница Самарской области стала победительницей конкурса сочинений "Без срока давности"

В московском Музее Победы 8 мая состоялась церемония награждения победителей и призеров всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности". Среди награжденных - юная жительница Самарской области Арина Захарова. Она стала одной из трех абсолютных победителей конкурса.
В церемонии награждения принял участие министр просвещения России Сергей Кравцов. Он поздравил лауреатов и отметил, что Россия будет противостоять попыткам исказить исторические факты о Великой Отечественной войне.
"Мы не должны допустить чтобы в угоду каких-то тенденций менялась история, историческая память, факты, которые свидетельствуют, как проходила война. К сожалению, такие попытки есть, и мы никогда не допустим, чтобы эти попытки реализовались в учебниках программах", — подчеркнул министр. "Важно то, что мы не забываем уроки войны, мы помним какой ценой досталась победа и не забываем о том, как пострадало мирное население. Проект "Без срока давности" говорит сам за себя. То, что случилось, никогда не должно повториться. И мы всегда должны об этом помнить", — заявил Кравцов.
Всего же в 2021 г. лауреатами конкурса стали 44 школьника. Всего же в творческом состязании приняли участие свыше 460 тысяч человек.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".