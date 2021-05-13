16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-руководитель департамента мониторинга общественного мнения Самарской области отправится в колонию Самарского предпринимателя отправили в колонию за дачу взятки сотруднику ФСБ Жалобу бросившего гранату в полицейских Алексея Балакирева на приговор рассмотрят в Нижнем Новгороде Суд отказал киллеру Волговской ОПГ в замене срока принудительными работами Руководителя учебного центра из Самары осудили за крупное мошенничество

Суды Происшествия

Экс-руководитель департамента мониторинга общественного мнения Самарской области отправится в колонию

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 92
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело жителя Саранска, бывшего руководителя департамента мониторинга общественного мнения Самарской области Дениса Подсеваткина.

Фото: Архив «ВН»

Как сообщает региональная прокуратура, экс-чиновнику вменяли пять эпизодов по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Напомним, 2014 г. руководитель департамента заключил четыре госконтракта с директором ООО "Приволжский центр общественного мониторинга" Николаем Явкиным (он уже осужден и получил три года колонии), а также договор субподряда с СПКПОО "Ассамблея народов Самарской области" на проведение социологических опросов жителей региона. При этом стороны не собирались и не могли исполнить условия контрактов.

На основании фиктивных актов выполненных работ департамент управления делами губернатора Самарской области и правительства Самарской области перечислил Приволжскому центру общественного мониторинга средства, которыми сообщники распоряжались по своему усмотрению. Причиненный бюджету ущерб составил свыше 42,9 млн рублей.

Суд назначил Подсеваткину шесть лет и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, его на три года лишили права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления. Приговор в законную силу еще не вступил.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6