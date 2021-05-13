Экс-руководитель департамента мониторинга общественного мнения Самарской области отправится в колонию

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело жителя Саранска, бывшего руководителя департамента мониторинга общественного мнения Самарской области Дениса Подсеваткина.
Как сообщает региональная прокуратура, экс-чиновнику вменяли пять эпизодов по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Напомним, 2014 г. руководитель департамента заключил четыре госконтракта с директором ООО "Приволжский центр общественного мониторинга" Николаем Явкиным (он уже осужден и получил три года колонии), а также договор субподряда с СПКПОО "Ассамблея народов Самарской области" на проведение социологических опросов жителей региона. При этом стороны не собирались и не могли исполнить условия контрактов.
На основании фиктивных актов выполненных работ департамент управления делами губернатора Самарской области и правительства Самарской области перечислил Приволжскому центру общественного мониторинга средства, которыми сообщники распоряжались по своему усмотрению. Причиненный бюджету ущерб составил свыше 42,9 млн рублей.
Суд назначил Подсеваткину шесть лет и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, его на три года лишили права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления. Приговор в законную силу еще не вступил.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.