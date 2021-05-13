Экс-руководитель департамента мониторинга общественного мнения Самарской области отправится в колонию

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело жителя Саранска, бывшего руководителя департамента мониторинга общественного мнения Самарской области Дениса Подсеваткина.

Как сообщает региональная прокуратура, экс-чиновнику вменяли пять эпизодов по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Напомним, 2014 г. руководитель департамента заключил четыре госконтракта с директором ООО "Приволжский центр общественного мониторинга" Николаем Явкиным (он уже осужден и получил три года колонии), а также договор субподряда с СПКПОО "Ассамблея народов Самарской области" на проведение социологических опросов жителей региона. При этом стороны не собирались и не могли исполнить условия контрактов.

На основании фиктивных актов выполненных работ департамент управления делами губернатора Самарской области и правительства Самарской области перечислил Приволжскому центру общественного мониторинга средства, которыми сообщники распоряжались по своему усмотрению. Причиненный бюджету ущерб составил свыше 42,9 млн рублей.

Суд назначил Подсеваткину шесть лет и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, его на три года лишили права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления. Приговор в законную силу еще не вступил.