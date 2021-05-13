МЧС напоминает о правильном поведении при пожаре

МЧС России в рамках Недели безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которая проходит с 10 по 16 мая по всей стране, выпустило ряд памяток, как вести себя на пожаре.

МЧС напоминает: правильное поведение при пожаре поможет спасти вашу жизнь и жизнь ваших близких! Вот несколько правил:

- Лучше хранить документы в быстродоступном месте, чтобы в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации, когда необходимо быстро покинуть квартиру не тратить время на их поиски.

- В доме должен быть огнетушитель, которым нужно научить пользоваться всем, кто проживает в квартире. Китайские огнетушители в виде аэрозольных баллончиков малоэффективны. Время действия огнетушителя составляет 10-15 секунд, поэтому как можно ближе подойдите к очагу пожара, прежде чем задействовать огнетушитель!

- Если приобрести для каждого проживающего дымозащитные маски, то в случае задымления вы сможете эвакуировать себя и своих близких.

- Установите в квартире датчики дыма (автономные пожарные извещатели), это может спасти жизнь. Существуют автономные датчики, работающие от батарейки, которые легко разместить на потолке или стене.

- Не оставляйте открытыми окна на балконе - пожар может произойти из-за брошенного с верхних этажей сигаретного окурка или петарды. Также не стоит хранить на балконах и лоджиях горюче-смазочные материалы, банки с красками и прочие легковоспламеняющиеся жидкости.

Если горение только началось, вы можете самостоятельно предотвратить пожар:

- Если на кухне загорелось полотенце, бросьте его в раковину и залейте водой, если воды нет, плотно прижмите горящий край крышкой кастрюли или разделочной доской.

- Если в сковороде загорелось масло, то незамедлительно закройте её крышкой и выключите газ. Ни в коем случае не заливайте горящее масло водой.

- Если загорелся телевизор, выдерните шнур из розетки, накройте телевизор шерстяной или плотной тканью и прижмите по краям, тем самым вы перекроете доступ воздуха огню. Помните: дым от горючего пластика очень токсичен!

- Не тушите водой включенные в электросеть приборы.

- Если в квартире появился сильный неприятный запах горелой электропроводки, то немедленно обесточьте квартиру. Сообщите в пожарную охрану и в аварийную службу электросети.

- Помните: любой водой можно потушить возгорание! (бутылка для полива цветов, чайник на кухне, душ, газировка и т.д.) Если предупредить пожар и быстро потушить его в самом начале не удалось, то немедленно покидайте квартиру. Не тратьте время на сбор вещей - ни одна вещь не стоит вашей жизни.

- Покидая квартиру, захлопывайте за собой все двери! Это позволит замедлить распространение огня!

- Сообщите в пожарную охрану о пожаре. Назовите диспетчеру адрес, что, где и на каком этаже горит, есть ли угроза людям.

- При эвакуации не пользуйтесь лифтом.

- Если нет средств защиты дыхания, используйте ткань (футболку, рубашку и тд.), смочите ее водой и дышите через неё. Это снизит риск отравления продуктами горения, но не спасет от угарного газа.

- Помните: внизу (около пола) всегда есть воздушная прослойка! Наклоняйтесь ниже, уползайте на четвереньках или на животе! Это спасет Вам жизнь!

- Эвакуировавшись, сообщите пожарным, остался ли кто-то в квартире.



Если эвакуироваться самостоятельно не удается:

- Сообщите диспетчеру, что вы отрезаны огнем, объясните, где вы находитесь, на каком этаже, в какой квартире.

- Постарайтесь надежно загерметизировать свою квартиру, плотно закройте входную дверь, намочите водой полотенца, одеяла или любую другую ткань и заткните ими щели двери изнутри квартиры. Нужно также закрыть окна, заткнуть вентиляционные отверстия на кухне, в ванной, в туалете.

- Привлекайте внимание, стойте возле окна, махайте руками, кричите, делайте все, чтобы вас заметили.

- Если комната наполнилась дымом, лягте на пол, передвигайтесь ползком, внизу больше кислорода и меньше температура.

- Если в квартире есть балкон или лоджия, постарайтесь выйти туда, плотно закройте дверь, привлекайте внимание.

- Никогда не прыгайте из окон, даже если вам натянули полотно! Ничто не выдержит веса вашего тела! При падении может быть сломан позвоночник! Сохраняйте терпение, не теряйте самообладания.