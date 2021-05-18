16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд продлил срок ареста Вячеславу Хомских до 19 августа В Самарской области задержали жителя Новосибирска с почти полукилограммом гашиша В Самаре начался процесс по делу крупной наркоторговой ОПС В Сызрани участковые раскрыли кражу двух скутеров Двадцатилетняя жительница Чувашии задержана в Кинельском районе с наркотиками

Преступления Происшествия

В Самаре начался процесс по делу крупной наркоторговой ОПС

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 428
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Кировском районом суде состоялись предварительные слушания по подготовке к судебному следствию по делу так называемого ОПС Макарова. От троих адвокатов уже поступили апелляционные жалобы.

По делу к уголовной ответственности привлекаются 20 человек, из которых четверым вменяют организацию преступного сообщества, а также "отмывание" более 35 млн рублей, заработанных на торговле наркотиками. Среди рядовых членов группы - девять женщин.

Напомним, по версии предварительного следствия, ОПС действовала в 2015 г. по апрель 2019 г. на территории Самары и пяти сельских районов. Разоблачили ее сотрудники полиции и ФСБ.

Кроме Андрея Макарова, наркоторговлю организовывали еще четверо бригадиров, один из которых пока не задержан.

Расфасовка героина и метадона, а также закладки осуществляли рядовые исполнители. Им вменяют по паре-тройке эпизодов, которые удалось доказать.

Одним из таких исполнителей была 56-летняя уроженка поселка Зубчаниновка Марина Ищенко, она содержится в следственном изоляторе с сентября 2019 года. Женщину, имеющую на иждивении малолетнего ребенка, взяли с 266 г героина и 3,28 г метадона. Она заключила соглашение со следствием и дала показания против своих подельников. На днях ей в том же Кировском райсуде вынесен приговор - 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vadim Sichev 14 мая 2021 21:20 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать

Людмила Ерофеева 04 мая 2021 19:59 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.

Анна Догадина 15 апреля 2021 19:34 В Самаре в подростка стреляли из пневматики

Мальчику 13 лет!

я я 13 октября 2018 14:45 В Самаре предъявили обвинение начальнику БЭП отдела МВД во взяточничестве

В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела

Владислав Смирнов 11 октября 2018 04:56 Начальника отделения ГИБДД Самары задержали за взятку щебнем

Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6