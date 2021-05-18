В Самаре начался процесс по делу крупной наркоторговой ОПС

В Кировском районом суде состоялись предварительные слушания по подготовке к судебному следствию по делу так называемого ОПС Макарова. От троих адвокатов уже поступили апелляционные жалобы.

По делу к уголовной ответственности привлекаются 20 человек, из которых четверым вменяют организацию преступного сообщества, а также "отмывание" более 35 млн рублей, заработанных на торговле наркотиками. Среди рядовых членов группы - девять женщин.

Напомним, по версии предварительного следствия, ОПС действовала в 2015 г. по апрель 2019 г. на территории Самары и пяти сельских районов. Разоблачили ее сотрудники полиции и ФСБ.

Кроме Андрея Макарова, наркоторговлю организовывали еще четверо бригадиров, один из которых пока не задержан.

Расфасовка героина и метадона, а также закладки осуществляли рядовые исполнители. Им вменяют по паре-тройке эпизодов, которые удалось доказать.

Одним из таких исполнителей была 56-летняя уроженка поселка Зубчаниновка Марина Ищенко, она содержится в следственном изоляторе с сентября 2019 года. Женщину, имеющую на иждивении малолетнего ребенка, взяли с 266 г героина и 3,28 г метадона. Она заключила соглашение со следствием и дала показания против своих подельников. На днях ей в том же Кировском райсуде вынесен приговор - 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.