В Самаре начался процесс по делу крупной наркоторговой ОПС

В Кировском районом суде состоялись предварительные слушания по подготовке к судебному следствию по делу так называемого ОПС Макарова. От троих адвокатов уже поступили апелляционные жалобы.
По делу к уголовной ответственности привлекаются 20 человек, из которых четверым вменяют организацию преступного сообщества, а также "отмывание" более 35 млн рублей, заработанных на торговле наркотиками. Среди рядовых членов группы - девять женщин.
Напомним, по версии предварительного следствия, ОПС действовала в 2015 г. по апрель 2019 г. на территории Самары и пяти сельских районов. Разоблачили ее сотрудники полиции и ФСБ.
Кроме Андрея Макарова, наркоторговлю организовывали еще четверо бригадиров, один из которых пока не задержан.
Расфасовка героина и метадона, а также закладки осуществляли рядовые исполнители. Им вменяют по паре-тройке эпизодов, которые удалось доказать.
Одним из таких исполнителей была 56-летняя уроженка поселка Зубчаниновка Марина Ищенко, она содержится в следственном изоляторе с сентября 2019 года. Женщину, имеющую на иждивении малолетнего ребенка, взяли с 266 г героина и 3,28 г метадона. Она заключила соглашение со следствием и дала показания против своих подельников. На днях ей в том же Кировском райсуде вынесен приговор - 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!