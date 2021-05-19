Николай Тютюнников, ГК "Каравай": "Мы хотим стать лидерами отрасли хлебопечения в ПФО"

ОАО "Самарский хлебозавод №5" отметило свое 65-летие. Предприятие с 2012 года входит в состав ГК "Каравай" из Санкт-Петербурга - одного из крупнейших производителей хлебобулочных изделий России. Владелец хлебного холдинга в интервью Волга Ньюс рассказал о планах развития самарской площадки, о возможном приобретении новых активов, о тенденциях рынка и участии в капитале футбольного "Зенита".

- Вы приобрели Самарский хлебозавод №5 в 2012 году. Его выручка с того времени выросла в четыре раза, предприятие вышло в прибыль. За счет чего удалось добиться таких результатов?

- За это время мы инвестировали в предприятие более 600 млн рублей. Были приобретены автоматизированные линии, печи и другое оборудование. 30-40% результата обеспечили эти вложения.

Оставшиеся 60-70% мы получили благодаря нашим сотрудникам - технологам, маркетологам, механикам, пекарям. В процессе участвовали все. Новое оборудование нужно запустить, изучить, эксплуатировать, обслуживать, разработать новый ассортимент и обеспечить продажи. "Железо" есть на всех заводах, но, чтобы обеспечить такие темпы роста, в него необходимо вложить душу.

Я считаю, что сегодня Самарский хлебозавод №5 - самое эффективное по темпам роста предприятие в отрасли хлебопечения России.

- Не проще было при таких объемах инвестиций построить завод с нуля?

- Построить с нуля завод такого масштаба стоит два-три миллиарда. А покупка оборудования позволила нам вкладываться постепенно и при этом сразу занять определенную долю рынка. Также я, оценивая это предприятие, сразу учитывал возможности модернизации и расширения производственной базы. Здесь она возможна за счет сетки колонн в корпусе и свободной территории, на которой можно еще пристроить помещения.

У большинства же старых хлебозаводов есть одна проблема - это маленькая экспедиция и небольшие площади. Все это очень осложняет работу с современными способами отгрузки.

Раньше был преимущественно открытый хлеб, который сразу после печи укладывался в лотки и грузился в машину. Сейчас хлеб предварительно нужно остудить, и этот процесс требует от часа до двух, в зависимости от массы хлеба, а для этого нужны площади. Потом его необходимо упаковать, для чего нужно поставить соответствующее оборудование, - и снова площади. Своей отгрузки продукция также должна где-то ждать - вновь нужны площади под склад.

- То есть основная часть построенных в советское время заводов не подходит под модернизацию?

- Да, потому что площади распределялись в иной пропорции - ¾ на производство и ¼ на экспедицию. Кроме того, где-то 40% продукции отгружалось в дневное время, а 60% - ночное. То есть отгрузка шла в течение суток. Сегодня же каждый магазин хочет, чтобы ему привезли свежую продукцию в 8 часов утра.

Предприятиям нужно накопить продукцию, чтобы утром отгрузить в одно время. Для этого необходимо большое количество отгрузочных окон, персонал, чтобы можно было быстро вывезти все, что произведено за полдня.

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- Самарский хлебозавод поставляет хлеб и в соседние регионы - Чувашию, Ульяновскую, Оренбургскую и Пензенскую области. При дополнительных затратах на перевозки за счет чего удается заходить в другие регионы?

- Представим, что в регионе один хлебозавод, и делает он буханку черного хлеба, батон, бублик и все. Его никто не поджимает, он не развивается и спокойно работает в привычном ему режиме. И тут вдруг привезли в торговые сети булочку с маком, булочку со сгущенкой, батончик с семечками. И что, на фоне скучной полки покупатель не заметит и не будет брать новую продукцию? Конечно, будет.

Мы изучали ассортимент в регионах, прежде чем заходить туда со своим продуктом, и именно новые обогащенные хлеба с добавленной стоимостью и сдоба пользуются большей популярностью.

- Выросшая из-за транспортных расходов цена не играет большой роли?

- В свое время, когда мы в Санкт-Петербурге только начали делать хлеба с добавленной стоимостью, высокомаржинальные - с семечками, с отрубями и другими добавками, - повезли их в Москву. Полочная цена там была выше, чем у продукта московских хлебозаводов, но у них просто не было тогда таких хлебов.

Если продукция дороже, но выше качеством и эксклюзивна, то люди будут ее покупать, несмотря на более высокую стоимость.

- Какую долю рынка хлебозавод №5 занимает сейчас в Самарской области?

- 22-25% в целом по рынку, а по отгруженным в торговые сети хлебам где-то 50-60%.

- Ставите цели по доле рынка в Приволжье?

- Мы хотим стать лидерами отрасли хлебопечения в ПФО.

- За счет чего планируется рост? У вас при этом также останется одна площадка?

- Я думаю, за счет одного предприятия это у нас не получится. Рассматриваются варианты приобретения новых активов. Моя позиция такова: мы не агрессивные, мы ждем предложений.

Предложений на самом деле уже очень много, но на каждую кость мы не бросаемся. Рассматриваем только варианты предприятий, у которых есть доля рынка, традиции и возможности для реконструкции и дальнейшего развития площадки.

- Если говорить о консолидации рынка - в Санкт-Петербурге остались еще варианты для присоединения к ГК "Каравай", поглощения?

- В Питере нет, но на Северо-Западе есть. Поэтому мы в своем родном регионе еще будем расти. Не исключаем мы и вариантов по Москве. У нас есть в столице склад, через который отгружаем в сети нашу питерскую продукцию, но мы уже пришли к тому, что нам необходимо и производство в Москве или в Московской области. Пока без подробностей, но нам интересны предложения в этом направлении.

В Москве не очень давно обанкротился и закрылся один из самых крупных местных хлебных холдингов, и ниша освободилась, появились новые игроки, которые в том числе зашли сейчас в Питер. Появилась здоровая конкуренция, которой нужно воспользоваться и занять свое место уже на столичном рынке.

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- Самарская площадка на 100% загружена?

- Сейчас на 120% (улыбается). Сегодня у нас не хватает мощностей для полного закрытия заказов. Поэтому в перспективе у нас все же будет построен новый цех, в том числе по производству замороженных продуктов. А в ближайшей перспективе у нас запуск новой линии для непрерывной выпечки формового хлеба. Запустим ее в ближайшее время.

- Заморозка - это какая-то новая ниша? На кого она ориентирована?

- В первую очередь это всем известные так называемые багеты, полубагеты, булочки, хлеба - глубокой заморозки, недопеченные на 10-20%. И сдоба с начинками. Сейчас это направление очень активно развивается в ритейле - гипермаркеты устанавливают у себя печи и как раз готовят эту продукцию из наших замороженных заготовок.

Развитие заморозки подтолкнул закон на запрет возвратов хлебной продукции, который удалось принять с помощью депутата Госдумы Ирины Яровой. Были очень большие возвраты продукции, что приводило к убыткам. Раньше сети могли не утруждать себя расчетами и заказывать большие объемы, а потом возвращать.

Сейчас торговые точки более внимательно отслеживают поток покупателей, и заморозка им выгодна: вытащили из морозилки багеты - испекли - продали.

Заморозка также популярна у конечного потребителя: дома быстро допек в духовке - и у тебя свежайший хлеб или пирог на столе.

- В Санкт-Петербурге у вас заморозка уже есть?

- Да, но задействованных мощностей не хватает. И мы уже строим там новый цех на базе одной из площадок.

- В пандемию как-то изменилось потребление? Еще какие-то тренды возникли?

- Были потери как раз в категории замороженных полуфабрикатов. Рестораны и кафе были закрыты, а сегодня это наш основной канал в этой категории. И рост продаж домовладениям не компенсировал эту просадку. В остальном люди стали, как мне кажется, больше есть хлеба и сдобы.

- Хлеб в России - это продукт социальный. Насколько государство участвует в регулировании цен?

- Государство пытается, но по факту не регулирует цены, потому что реальным регулятором служат торговые сети как основной заказчик продукции. Также сдерживанию роста цен способствует высокая конкуренция между хлебозаводами. А еще все хлебопеки чувствуют свою социальную ответственность перед обществом и никогда безосновательно не поднимали и не будут поднимать цены. Существует закон "О торговле". Считаю, что государство только и должно отслеживать исполнение данного закона.

- Как распределяются основные издержки в вашей отрасли?

- Основное - это сырьевая составляющая, прежде всего мука (около 35%). На фонд оплаты труда приходится 18%. Затем транспорт (14%), упаковка - 5%.

- В интервью 2012 года вы говорили, что рентабельность у вас тогда была 9%. Как она изменилась?

- Сейчас в районе 5%, максимум - 7%.

- Если издержки растут, а цена нет, наверняка многие пробуют экономить за счет качества продукции...

- Это не наш путь, и рентабельность это подтверждает. Но такие тенденции на рынке есть. Особенно это касается массовых сортов и собственных торговых марок сетей.

- Насколько большие предприятия прочувствовали конкуренцию со стороны мини-пекарен? Этот сегмент переживает настоящий бум.

- Они, безусловно, конкуренты заводам. В Питере мини-пекарни заняли 10-13% рынка. В Самаре - не больше 3-5%. Но наша задача - не потерять свою долю. Пусть теряют другие.

- У вас в Санкт-Петербурге есть же своя сеть пекарен?

- Да, "Лавка пекаря". Сегодня это 73 точки. Планируем развивать это направление и дальше.

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- В Самару планируете ее выводить?

- Есть такое желание, но пока в планы не включали. После того как реализуем проекты по заморозке, вероятно, запустим.

- Как меняются объемы потребления хлебобулочных изделий в России в последние годы?

- На этот вопрос трудно ответить, потому что не знаю, как устроена отечественная статистика - что они считают, как они считают… По статистике, сегодня идет падение на 2% в среднем каждый год. Но попадают ли в статистику мини-пекарни и пекарни в гипермаркетах?

Поэтому я бы сказал, что, наверное, потребление не падает. В целом в периоды, когда доходы населения падают, идет увеличение потребления хлеба. Во время первого кризиса в 1998 году случился заметный рост. Когда пошел второй кризис, также был рост, но не такой значительный.

- Сама модель потребления, предпочтения меняются?

- В первую очередь растет спрос на хлеба с добавками, направленными на улучшение и поддержание здоровья. У нас очень популярная сейчас линейка хлебов - ЗОЖ из пророщенного зерна, без муки и без дрожжей. Это запатентованный, прошедший клинические и научные испытания продукт. За счет таких уникальных хлебов и формируется основная прибыль. А традиционные хлеба всегда на грани рентабельности.

- Вы поставляете продукцию на экспорт?

- Самарский хлебозавод пока ничего не поставляет. "Каравай" поставляет сушку. Есть поставки в Америку, Данию, Германию, страны Прибалтики. Они ориентированы, конечно, на наших бывших сограждан, но не только. Доля в общих объемах невелика, около 5%. Но по рентабельности это очень выгодные поставки, так как осуществляются за валюту.

- Ослабление рубля как-то сказывается на вашем рынке? Оборудование же закупается за рубежом?

- В связи с падением рентабельности хлебного производства и из-за высокого курса валют сейчас мы стараемся уже смотреть на российских производителей пищевого оборудования и там, где влияние оборудования на качество хлеба минимально, отдаем предпочтение российским производителям. Справедливости ради надо отметить, что российские производители уже выпускают аналоги иностранного оборудования и постепенно улучшают качество изделий.

Основное оборудование и сердце любого хлебозавода - это печь. И если она отменного качества - можно получать отличный продукт на выходе. На самарском заводе мы ставим уже вторую печь отечественного машиностроительного завода. Но по многим позициям наши пока не могут предложить альтернативы импортному оборудованию.

- У "Каравая" 0,42% акций ФК "Зенит". Это спонсорство?

- АО "Каравай" в настоящее время является миноритарным акционером футбольного клуба "Зенит". В свое время у нас было около 10%. Мы стояли у истоков создания "Зенита" и оказывали спонсорскую помощь. Сейчас благодаря основному акционеру клуба - "Газпрому" - питерская команда стала топ-командой, и мы, безусловно, болеем за родной клуб и не только поддерживаем городские спортивные мероприятия, но и сами активно участвуем в них. У меня у самого спортивное прошлое, я с ним иду по жизни.

- Раньше вы были гендиректором "Каравая", сейчас вы председатель совета директоров. Изменилась ли степень вашего участия в бизнесе? Есть такой штамп, что эффективный менеджер, а уж тем более собственник только раздает задачи и контролирует исполнение...

- Нет, у нас это так не работает. Я погружен в бизнес, хотя и считаю это больше недостатком, но для себя лично, а не для бизнеса. Участие помогает держать руку на пульсе и при необходимости оперативно подключаться к любому процессу. Возможно, поэтому ГК "Каравай" все эти годы уверенно держится и развивается.