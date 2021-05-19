Николай Тютюнников, ГК "Каравай": "Мы хотим стать лидерами отрасли хлебопечения в ПФО"

ОАО "Самарский хлебозавод №5" отметило свое 65-летие. Предприятие с 2012 года входит в состав ГК "Каравай" из Санкт-Петербурга - одного из крупнейших производителей хлебобулочных изделий России. Владелец хлебного холдинга в интервью Волга Ньюс рассказал о планах развития самарской площадки, о возможном приобретении новых активов, о тенденциях рынка и участии в капитале футбольного "Зенита".
- Вы приобрели Самарский хлебозавод №5 в 2012 году. Его выручка с того времени выросла в четыре раза, предприятие вышло в прибыль. За счет чего удалось добиться таких результатов?
- За это время мы инвестировали в предприятие более 600 млн рублей. Были приобретены автоматизированные линии, печи и другое оборудование. 30-40% результата обеспечили эти вложения.
Оставшиеся 60-70% мы получили благодаря нашим сотрудникам - технологам, маркетологам, механикам, пекарям. В процессе участвовали все. Новое оборудование нужно запустить, изучить, эксплуатировать, обслуживать, разработать новый ассортимент и обеспечить продажи. "Железо" есть на всех заводах, но, чтобы обеспечить такие темпы роста, в него необходимо вложить душу.
Я считаю, что сегодня Самарский хлебозавод №5 - самое эффективное по темпам роста предприятие в отрасли хлебопечения России.
- Не проще было при таких объемах инвестиций построить завод с нуля?
- Построить с нуля завод такого масштаба стоит два-три миллиарда. А покупка оборудования позволила нам вкладываться постепенно и при этом сразу занять определенную долю рынка. Также я, оценивая это предприятие, сразу учитывал возможности модернизации и расширения производственной базы. Здесь она возможна за счет сетки колонн в корпусе и свободной территории, на которой можно еще пристроить помещения.
У большинства же старых хлебозаводов есть одна проблема - это маленькая экспедиция и небольшие площади. Все это очень осложняет работу с современными способами отгрузки.
Раньше был преимущественно открытый хлеб, который сразу после печи укладывался в лотки и грузился в машину. Сейчас хлеб предварительно нужно остудить, и этот процесс требует от часа до двух, в зависимости от массы хлеба, а для этого нужны площади. Потом его необходимо упаковать, для чего нужно поставить соответствующее оборудование, - и снова площади. Своей отгрузки продукция также должна где-то ждать - вновь нужны площади под склад.
- То есть основная часть построенных в советское время заводов не подходит под модернизацию?
- Да, потому что площади распределялись в иной пропорции - ¾ на производство и ¼ на экспедицию. Кроме того, где-то 40% продукции отгружалось в дневное время, а 60% - ночное. То есть отгрузка шла в течение суток. Сегодня же каждый магазин хочет, чтобы ему привезли свежую продукцию в 8 часов утра.
Предприятиям нужно накопить продукцию, чтобы утром отгрузить в одно время. Для этого необходимо большое количество отгрузочных окон, персонал, чтобы можно было быстро вывезти все, что произведено за полдня.
- Самарский хлебозавод поставляет хлеб и в соседние регионы - Чувашию, Ульяновскую, Оренбургскую и Пензенскую области. При дополнительных затратах на перевозки за счет чего удается заходить в другие регионы?
- Представим, что в регионе один хлебозавод, и делает он буханку черного хлеба, батон, бублик и все. Его никто не поджимает, он не развивается и спокойно работает в привычном ему режиме. И тут вдруг привезли в торговые сети булочку с маком, булочку со сгущенкой, батончик с семечками. И что, на фоне скучной полки покупатель не заметит и не будет брать новую продукцию? Конечно, будет.
Мы изучали ассортимент в регионах, прежде чем заходить туда со своим продуктом, и именно новые обогащенные хлеба с добавленной стоимостью и сдоба пользуются большей популярностью.
- Выросшая из-за транспортных расходов цена не играет большой роли?
- В свое время, когда мы в Санкт-Петербурге только начали делать хлеба с добавленной стоимостью, высокомаржинальные - с семечками, с отрубями и другими добавками, - повезли их в Москву. Полочная цена там была выше, чем у продукта московских хлебозаводов, но у них просто не было тогда таких хлебов.
Если продукция дороже, но выше качеством и эксклюзивна, то люди будут ее покупать, несмотря на более высокую стоимость.
- Какую долю рынка хлебозавод №5 занимает сейчас в Самарской области?
- 22-25% в целом по рынку, а по отгруженным в торговые сети хлебам где-то 50-60%.
- Ставите цели по доле рынка в Приволжье?
- Мы хотим стать лидерами отрасли хлебопечения в ПФО.
- За счет чего планируется рост? У вас при этом также останется одна площадка?
- Я думаю, за счет одного предприятия это у нас не получится. Рассматриваются варианты приобретения новых активов. Моя позиция такова: мы не агрессивные, мы ждем предложений.
Предложений на самом деле уже очень много, но на каждую кость мы не бросаемся. Рассматриваем только варианты предприятий, у которых есть доля рынка, традиции и возможности для реконструкции и дальнейшего развития площадки.
- Если говорить о консолидации рынка - в Санкт-Петербурге остались еще варианты для присоединения к ГК "Каравай", поглощения?
- В Питере нет, но на Северо-Западе есть. Поэтому мы в своем родном регионе еще будем расти. Не исключаем мы и вариантов по Москве. У нас есть в столице склад, через который отгружаем в сети нашу питерскую продукцию, но мы уже пришли к тому, что нам необходимо и производство в Москве или в Московской области. Пока без подробностей, но нам интересны предложения в этом направлении.
В Москве не очень давно обанкротился и закрылся один из самых крупных местных хлебных холдингов, и ниша освободилась, появились новые игроки, которые в том числе зашли сейчас в Питер. Появилась здоровая конкуренция, которой нужно воспользоваться и занять свое место уже на столичном рынке.
- Самарская площадка на 100% загружена?
- Сейчас на 120% (улыбается). Сегодня у нас не хватает мощностей для полного закрытия заказов. Поэтому в перспективе у нас все же будет построен новый цех, в том числе по производству замороженных продуктов. А в ближайшей перспективе у нас запуск новой линии для непрерывной выпечки формового хлеба. Запустим ее в ближайшее время.
- Заморозка - это какая-то новая ниша? На кого она ориентирована?
- В первую очередь это всем известные так называемые багеты, полубагеты, булочки, хлеба - глубокой заморозки, недопеченные на 10-20%. И сдоба с начинками. Сейчас это направление очень активно развивается в ритейле - гипермаркеты устанавливают у себя печи и как раз готовят эту продукцию из наших замороженных заготовок.
Развитие заморозки подтолкнул закон на запрет возвратов хлебной продукции, который удалось принять с помощью депутата Госдумы Ирины Яровой. Были очень большие возвраты продукции, что приводило к убыткам. Раньше сети могли не утруждать себя расчетами и заказывать большие объемы, а потом возвращать.
Сейчас торговые точки более внимательно отслеживают поток покупателей, и заморозка им выгодна: вытащили из морозилки багеты - испекли - продали.
Заморозка также популярна у конечного потребителя: дома быстро допек в духовке - и у тебя свежайший хлеб или пирог на столе.
- В Санкт-Петербурге у вас заморозка уже есть?
- Да, но задействованных мощностей не хватает. И мы уже строим там новый цех на базе одной из площадок.
- В пандемию как-то изменилось потребление? Еще какие-то тренды возникли?
- Были потери как раз в категории замороженных полуфабрикатов. Рестораны и кафе были закрыты, а сегодня это наш основной канал в этой категории. И рост продаж домовладениям не компенсировал эту просадку. В остальном люди стали, как мне кажется, больше есть хлеба и сдобы.
- Хлеб в России - это продукт социальный. Насколько государство участвует в регулировании цен?
- Государство пытается, но по факту не регулирует цены, потому что реальным регулятором служат торговые сети как основной заказчик продукции. Также сдерживанию роста цен способствует высокая конкуренция между хлебозаводами. А еще все хлебопеки чувствуют свою социальную ответственность перед обществом и никогда безосновательно не поднимали и не будут поднимать цены. Существует закон "О торговле". Считаю, что государство только и должно отслеживать исполнение данного закона.
- Как распределяются основные издержки в вашей отрасли?
- Основное - это сырьевая составляющая, прежде всего мука (около 35%). На фонд оплаты труда приходится 18%. Затем транспорт (14%), упаковка - 5%.
- В интервью 2012 года вы говорили, что рентабельность у вас тогда была 9%. Как она изменилась?
- Сейчас в районе 5%, максимум - 7%.
- Если издержки растут, а цена нет, наверняка многие пробуют экономить за счет качества продукции...
- Это не наш путь, и рентабельность это подтверждает. Но такие тенденции на рынке есть. Особенно это касается массовых сортов и собственных торговых марок сетей.
- Насколько большие предприятия прочувствовали конкуренцию со стороны мини-пекарен? Этот сегмент переживает настоящий бум.
- Они, безусловно, конкуренты заводам. В Питере мини-пекарни заняли 10-13% рынка. В Самаре - не больше 3-5%. Но наша задача - не потерять свою долю. Пусть теряют другие.
- У вас в Санкт-Петербурге есть же своя сеть пекарен?
- Да, "Лавка пекаря". Сегодня это 73 точки. Планируем развивать это направление и дальше.
- В Самару планируете ее выводить?
- Есть такое желание, но пока в планы не включали. После того как реализуем проекты по заморозке, вероятно, запустим.
- Как меняются объемы потребления хлебобулочных изделий в России в последние годы?
- На этот вопрос трудно ответить, потому что не знаю, как устроена отечественная статистика - что они считают, как они считают… По статистике, сегодня идет падение на 2% в среднем каждый год. Но попадают ли в статистику мини-пекарни и пекарни в гипермаркетах?
Поэтому я бы сказал, что, наверное, потребление не падает. В целом в периоды, когда доходы населения падают, идет увеличение потребления хлеба. Во время первого кризиса в 1998 году случился заметный рост. Когда пошел второй кризис, также был рост, но не такой значительный.
- Сама модель потребления, предпочтения меняются?
- В первую очередь растет спрос на хлеба с добавками, направленными на улучшение и поддержание здоровья. У нас очень популярная сейчас линейка хлебов - ЗОЖ из пророщенного зерна, без муки и без дрожжей. Это запатентованный, прошедший клинические и научные испытания продукт. За счет таких уникальных хлебов и формируется основная прибыль. А традиционные хлеба всегда на грани рентабельности.
- Вы поставляете продукцию на экспорт?
- Самарский хлебозавод пока ничего не поставляет. "Каравай" поставляет сушку. Есть поставки в Америку, Данию, Германию, страны Прибалтики. Они ориентированы, конечно, на наших бывших сограждан, но не только. Доля в общих объемах невелика, около 5%. Но по рентабельности это очень выгодные поставки, так как осуществляются за валюту.
- Ослабление рубля как-то сказывается на вашем рынке? Оборудование же закупается за рубежом?
- В связи с падением рентабельности хлебного производства и из-за высокого курса валют сейчас мы стараемся уже смотреть на российских производителей пищевого оборудования и там, где влияние оборудования на качество хлеба минимально, отдаем предпочтение российским производителям. Справедливости ради надо отметить, что российские производители уже выпускают аналоги иностранного оборудования и постепенно улучшают качество изделий.
Основное оборудование и сердце любого хлебозавода - это печь. И если она отменного качества - можно получать отличный продукт на выходе. На самарском заводе мы ставим уже вторую печь отечественного машиностроительного завода. Но по многим позициям наши пока не могут предложить альтернативы импортному оборудованию.
- У "Каравая" 0,42% акций ФК "Зенит". Это спонсорство?
- АО "Каравай" в настоящее время является миноритарным акционером футбольного клуба "Зенит". В свое время у нас было около 10%. Мы стояли у истоков создания "Зенита" и оказывали спонсорскую помощь. Сейчас благодаря основному акционеру клуба - "Газпрому" - питерская команда стала топ-командой, и мы, безусловно, болеем за родной клуб и не только поддерживаем городские спортивные мероприятия, но и сами активно участвуем в них. У меня у самого спортивное прошлое, я с ним иду по жизни.
- Раньше вы были гендиректором "Каравая", сейчас вы председатель совета директоров. Изменилась ли степень вашего участия в бизнесе? Есть такой штамп, что эффективный менеджер, а уж тем более собственник только раздает задачи и контролирует исполнение...
- Нет, у нас это так не работает. Я погружен в бизнес, хотя и считаю это больше недостатком, но для себя лично, а не для бизнеса. Участие помогает держать руку на пульсе и при необходимости оперативно подключаться к любому процессу. Возможно, поэтому ГК "Каравай" все эти годы уверенно держится и развивается.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.