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Финансы Экономика и бизнес

В Самарской области появится Долговой центр

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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31 мая 2021 года начнет работу Долговой центр УФНС России по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №23 по Самарской области).

Это вновь созданная специализированная инспекция, на которую возложены функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, полнотой и своевременностью уплаты в бюджетную систему России налогов, сборов и страховых взносов, иных обязательных платежей, администрируемых налоговыми органами, по управлению долгом в части урегулирования (взыскания) задолженности.

Кроме того, инспекция осуществляет следующие полномочия:

- взыскание с организаций и индивидуальных предпринимателей в установленном законодательством РФ порядке недоимки, а также пени, процентов и штрафов по налогам, сборам и страховым взносам;

- формирует и направляет в адрес организаций и ИП требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов, а также осуществляет контроль за их исполнением;

- осуществляет взыскание задолженности за счет средств и имущества должников, арест активов неплательщиков;

- осуществляет приостановление операций по счетам должников;

- принимает в установленном законодательством РФ порядке решения об изменении сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов.

Инспекция осуществляет полномочия на всей территории Самарской области во взаимодействии с налоговыми органами.

Подобные центры функционируют и в других регионах России. Их основная задача - повышение эффективности взыскания налоговой задолженности путем перехода к стратегии управления долгом, направленной на предупреждение образования задолженности, побуждение ее погашения.

Межрайонная ИФНС России №23 по Самарской области, на базе которой действует Долговой центр, располагается по адресу: 445021, Самарская область, г. Тольятти, ул. Голосова, 32а.

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