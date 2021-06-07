Валерий Князькин: "Ставку мы делаем на благоустройство района"

В 2021 году глава Челно-Вершинского района Валерий Князькин отмечает 65-летний юбилей. Накануне круглых дат принято подводить итоги, но Валерию Анатольевичу неловко рассказывать о собственных успехах. Куда охотнее он говорит о достижениях района. В интервью ВН он рассказал, как развивается район, что волнует жителей и какие проблемы нужно решать в первую очередь.

— Что вы считаете своим личным достижением? Чем вы гордитесь?

— На этот вопрос сложно ответить. Я родился в селе Каменный брод. Мои родители были рабочими одноименного совхоза. Закончил 10 классов, строительный техникум и заочно — институт. Работал мастером, потом — прорабом, секретарем партийной организации. Затем меня направили в Саратов, в высшую партийную школу.

За полгода до ее окончания меня вызвали в район и избрали председателем колхоза "Рассвет". В 2005 году я был избран главой сельского поселения Челно-Вершины, а в 2010-м — главой муниципального района. На этой должности я работаю по сей день, уже третий срок.

"Площадь В.И. Ленина" 2018 г. ГП "Формирование комфортной городской среды"

Чем я горжусь? Тем, что в последние годы район преображается. Ставку мы делаем на благоустройство, ремонт сельских домов культуры, школ, жилого фонда и дворовых территорий. Многое за эти 10 с небольшим лет отремонтировали, обустроили.

Недавно открыли фонтан — первый в истории района. Очень красивый, с подсветкой. Люди благодарят, и это, наверное, самая большая награда. Такими вещами можно гордиться — значит, не впустую работаем.

Монумент, фонтан, пешеходная зона в центре. ГП "Формирование комфортной городской среды", нац. проект "Жилье и городская среда", ГП "Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 г." и ГП СО "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в СО на 2014-2022 г."

Еще мы восстановили старый парк, в конце 2019 года построили физкультурно-спортивный комплекс, которого люди долго ждали. Жители с удовольствием приходят туда поиграть в волейбол, баскетбол, футбол и заняться другими видами спорта, девчонки — даже йогой.

"Парк отдыха" 2019 год. ГП "Формирование комфортной городской среды"

— В район приезжает много гостей? Какие места их привлекают?

— Мы серьезно занимаемся развитием сельского туризма, считаем, что это перспективное направление. В селе Токмакла есть водопад. Местность там наклонная, холмистая, в свое время там появился искусственный пруд. Со временем один его берег размыло, а на месте природного размыва появился водопад. Мы его обустроили — поставили беседку, возвели мостик. Теперь туда приезжают фотографироваться и отдохнуть местные жители и гости района.

В селе Красный Строитель есть "Мельница Маркова", постройка 1902 года. Объект не работает как мельница, но сохранился в первозданном состоянии за исключением крыши. Сохранилось и оборудование того времени. Как-то один энтузиаст, даже не житель села, проезжая, увидел, что крыша рушится и за свои деньги восстановил ее, поставил ворота.

В парке

Еще одно историческое место — усадьба Шалашниковых. Села, как такового уже почти не осталось, на карте оно обозначено как Петровское. Это постройка дореволюционных времен, интересное место. Есть там и "Барский родник", люди заезжают туда набрать водички.

Знаковое место — часовня. Она появилась два года назад, находится в 12 км от Челно-Вершин в с. Девлезеркино. Внутри часовни обустроили купель, и на крещение теперь приезжает очень много людей.

В 2019 году мы открыли маршруты сплава по реке Черемшан. Они начинаются с Каменного брода. Есть несколько маршрутов: короткий, в пределах 9 км, и длинный — около 26 км. Вдоль реки очень живописные места, туристы делают остановки в селах, где их встречают "хлебом и зрелищами": ухой и небольшим выступлением национальных коллективов. В связи с пандемией в прошлом году все затормозилось, но в этом году будем постепенно возобновлять это направление, соблюдая меры предосторожности.

Дворовая территория. 2019 г. ГП "Формирование комфортной городской среды"

— Каков обычный день главы района?

— Рабочий день начинается где-то с 6:30. До прибытия в администрацию два-три раза в неделю объезжаю райцентр на предмет чистоты и порядка. Если в этот день по графику ВКС с правительством области, предварительно готовлюсь. В любой момент тебя могут поднять и спросить. А губернатор спрашивает с нас строго. Наша задача — грамотное освоение средств по программам комплексного развития территории, по благоустройству, программе содействия и многим другим. За последние годы в этом направлении очень много сделано. Без этих программ нам бы не удалось проделать масштабную работу по благоустройству районного центра, дворовых территорий.

В 8:30 начинаются планерки. В обычные дни — небольшие, проговариваем задачи на день. А по понедельникам собираются все руководители районного центра, каждый отчитывается. Обычно отчет начинается с Центральной районной больницы, главврач докладывает статистику заболеваний, говорит о возникающих проблемах. Полиция, МЧС, коммунальные службы докладывают о происшествиях. Отчитываются руководители ЖКХ, комитета спорта, культуры, рассказывают о планах на неделю. По понедельникам провожу личный приём граждан.

Затем — выезд по району. Каждый раз задачи разные. Сейчас идет посевная, выезжаем, смотрим, но контролировать сейчас в поле особо нечего. В сельском хозяйстве задействованы в основном частники, от них самих зависит их прибыль. И если раньше надо было кого-то подгонять, то сегодня мы этим уже не занимаемся. По пути осматриваем территорию на предмет порядка, чтобы потом на планерках поднять этот вопрос, если возникнет необходимость.

В 2010 году, когда я пришел, мы начали с борьбы с мусором. Сегодня вы можете проехать по всему району и убедиться, что эту проблему мы решили. Не могу сказать, что сейчас ситуация с чистотой в районе на "пятерку", но где-то на "четверку" — однозначно.

Заканчивается рабочий день по времени по-разному, но не раньше 19 часов.

— Челно-Вершинский район по урожайности входит в топ-10 районов Самарской области. За счет чего удается удерживать лидерские позиции?

— В основном, конечно, за счет частных предприятий, например — "Био-Тон". Компания применяет современную технику, новейшие агротехнологии. Работают с землей по науке: обрабатывают, засеивают элитными семенами, содержат в хорошем состоянии паровые поля, на которых потом сеют озимые, применяют гербициды для химической прополки, вносят определенную норму удобрений. На отдельных полях озимой пшеницы в прошлом году они собрали до 60-70 центнеров с гектара, это очень хороший показатель урожайности.

Глядя на "Био-Тон", наши фермеры тоже подтягиваются. В 2020 году у некоторых на отдельных полях урожай озимой пшеницы составлял до 50 центнеров с 1 га. Еще 5-10 лет назад подобной урожайности не было.

Я 13 лет проработал председателем колхоза. В то время мы получали до 40 центнеров озимой пшеницы с гектара, и это считалось отличным результатом. А сегодня 50 центнеров — уже не предел. В 2020 году, например, впервые в истории района валовый сбор зерна составил свыше 100 тысяч тонн при плане в 55-60 тысяч тонн.

Но говоря о возросшей за последние годы урожайности, в первую очередь надо вести речь о людях. Никакая техника без человека в поле работать не будет. К счастью, у нас есть опытные механизаторы, им сейчас по 40-50 лет, они оперативно переучились, пересели с советской техники на импортную.

"Уголок отдыха". ГП "Формирование комфортной городской среды" и нац. проект "Жилье и городская среда"

— Назовите самую острую проблему в районе, которая давно ждет решения.

— Это вода. Все водопроводы у нас старые, советских времен, 60-70-х годов. За последнее время мы решили проблему водоснабжения по программе "Чистая вода" только в трех селах. Это Каменный Брод, где проблема решена полностью, Девлезеркино и районный центр. В двух последних селах вопрос решен на 90%. Из-за отсутствия финансирования часть работы по райцентру не доделана, это "незавершенка".

В остальных селах с водопроводами положение тяжелое. Особенно туго пришлось этой зимой — были сильные ранние морозы при отсутствии снега. Земля промерзла, а вместе с ней и многие водопроводы. Частично проблема решается через программу "Содействие". На каждый рубль, собранный с населения или коммерсантов, от области поступает еще три рубля. С этой программой перекликается другая — "Самообложение", при которой мы сами себя облагаем налогом. Проводим собрания жителей, обсуждаем, где нужно заменить водопровод, какой протяженности, определяем стоимость, люди сдают одну четвертую от сметы. В этом году по этой программе будем делать водопровод в двух селах.

— А молодежь из села уезжает?

— Это больнейший вопрос для всех. Город всегда привлекал молодежь, даже когда на селе была работа, а хозяйства были крепкие. Сегодня нам не хватает учителей, врачей, хотя для них есть специальные программы поддержки. Кроме того, мы персонально решаем вопрос с обеспечением жильем приезжих специалистов, стараемся оказывать посильную помощь, но, видимо, этого недостаточно.

ФОК "КОЛОС" 2019 г. ГП "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2021 г."

В свое время молодежь говорила: "Нам негде заниматься спортом". Хорошо, сегодня у нас есть прекрасный физкультурно-спортивный комплекс, универсальные спортивные площадки во всех сельских поселениях. В этом году мы еще 10 мини-площадок сделаем, на них также можно заниматься футболом, баскетболом или просто бегать. Культура хорошо развита, есть свой музей, достойные музыканты, в каждом селе — свои народные коллективы. Но люди все равно уезжают.

— И напоследок еще вопрос: чего вы хотите как глава своего района?

— Наконец-то отремонтировать школу в Челно-Вершинах. Она у нас как заколдованная вот уже 15 лет. В 2006 году, когда я работал главой сельского поселения, началась ее реконструкция. Удалось сделать часть работ, а потом начался кризис и финансирование прекратилось. В 2011 году, будучи главой района, я обратился в областное правительство с просьбой о финансовой поддержке. Мы построили пищеблок, но опять все встало. Два года назад я обратился к председателю правительства Виктору Кудряшову, вернулись к теме, но помешала пандемия — деньги ушли на другие цели. Сейчас ждем решения Думы, по выделению финансовых средств на продолжение капитального ремонта. И ещё хотелось бы реконструировать наш районный стадион, будем надеяться, что это нам удастся.