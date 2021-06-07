16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Валерий Князькин: "Ставку мы делаем на благоустройство района" Новый генплан Самары начали согласовывать с федеральным центром Руководители самарских департаментов обнародовали свои доходы за 2020 год Алексей Дегтев рассказал, как будет благоустроена Самара В Тольятти построят дорожные развязки в Подстепках и Приморском

Муниципалитеты Власть и политика

Валерий Князькин: "Ставку мы делаем на благоустройство района"

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 160
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2021 году глава Челно-Вершинского района Валерий Князькин отмечает 65-летний юбилей. Накануне круглых дат принято подводить итоги, но Валерию Анатольевичу неловко рассказывать о собственных успехах. Куда охотнее он говорит о достижениях района. В интервью ВН он рассказал, как развивается район, что волнует жителей и какие проблемы нужно решать в первую очередь.

Фото: предоставлено автором

— Что вы считаете своим личным достижением? Чем вы гордитесь?

— На этот вопрос сложно ответить. Я родился в селе Каменный брод. Мои родители были рабочими одноименного совхоза. Закончил 10 классов, строительный техникум и заочно — институт. Работал мастером, потом — прорабом, секретарем партийной организации. Затем меня направили в Саратов, в высшую партийную школу.

За полгода до ее окончания меня вызвали в район и избрали председателем колхоза "Рассвет". В 2005 году я был избран главой сельского поселения Челно-Вершины, а в 2010-м — главой муниципального района. На этой должности я работаю по сей день, уже третий срок.

"Площадь В.И. Ленина" 2018 г. ГП "Формирование комфортной городской среды"

Чем я горжусь? Тем, что в последние годы район преображается. Ставку мы делаем на благоустройство, ремонт сельских домов культуры, школ, жилого фонда и дворовых территорий. Многое за эти 10 с небольшим лет отремонтировали, обустроили.

Недавно открыли фонтан — первый в истории района. Очень красивый, с подсветкой. Люди благодарят, и это, наверное, самая большая награда. Такими вещами можно гордиться — значит, не впустую работаем.

Монумент, фонтан, пешеходная зона в центре. ГП "Формирование  комфортной городской среды", нац. проект "Жилье и городская среда", ГП "Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 г." и ГП СО "Содействие  развитию благоустройства территорий муниципальных образований в СО на 2014-2022 г."

Еще мы восстановили старый парк, в конце 2019 года построили физкультурно-спортивный комплекс, которого люди долго ждали. Жители с удовольствием приходят туда поиграть в волейбол, баскетбол, футбол и заняться другими видами спорта, девчонки — даже йогой.

"Парк отдыха" 2019 год. ГП "Формирование комфортной городской среды"

— В район приезжает много гостей? Какие места их привлекают?

— Мы серьезно занимаемся развитием сельского туризма, считаем, что это перспективное направление. В селе Токмакла есть водопад. Местность там наклонная, холмистая, в свое время там появился искусственный пруд. Со временем один его берег размыло, а на месте природного размыва появился водопад. Мы его обустроили — поставили беседку, возвели мостик. Теперь туда приезжают фотографироваться и отдохнуть местные жители и гости района.

В селе Красный Строитель есть "Мельница Маркова", постройка 1902 года. Объект не работает как мельница, но сохранился в первозданном состоянии за исключением крыши. Сохранилось и оборудование того времени. Как-то один энтузиаст, даже не житель села, проезжая, увидел, что крыша рушится и за свои деньги восстановил ее, поставил ворота.

В парке

Еще одно историческое место — усадьба Шалашниковых. Села, как такового уже почти не осталось, на карте оно обозначено как Петровское. Это постройка дореволюционных времен, интересное место. Есть там и "Барский родник", люди заезжают туда набрать водички.

Знаковое место — часовня. Она появилась два года назад, находится в 12 км от Челно-Вершин в с. Девлезеркино. Внутри часовни обустроили купель, и на крещение теперь приезжает очень много людей.

В 2019 году мы открыли маршруты сплава по реке Черемшан. Они начинаются с Каменного брода. Есть несколько маршрутов: короткий, в пределах 9 км, и длинный — около 26 км. Вдоль реки очень живописные места, туристы делают остановки в селах, где их встречают "хлебом и зрелищами": ухой и небольшим выступлением национальных коллективов. В связи с пандемией в прошлом году все затормозилось, но в этом году будем постепенно возобновлять это направление, соблюдая меры предосторожности.

Дворовая территория. 2019 г. ГП "Формирование комфортной городской среды"

— Каков обычный день главы района?

— Рабочий день начинается где-то с 6:30. До прибытия в администрацию два-три раза в неделю объезжаю райцентр на предмет чистоты и порядка. Если в этот день по графику ВКС с правительством области, предварительно готовлюсь. В любой момент тебя могут поднять и спросить. А губернатор спрашивает с нас строго. Наша задача — грамотное освоение средств по программам комплексного развития территории, по благоустройству, программе содействия и многим другим. За последние годы в этом направлении очень много сделано. Без этих программ нам бы не удалось проделать масштабную работу по благоустройству районного центра, дворовых территорий.

В 8:30 начинаются планерки. В обычные дни — небольшие, проговариваем задачи на день. А по понедельникам собираются все руководители районного центра, каждый отчитывается. Обычно отчет начинается с Центральной районной больницы, главврач докладывает статистику заболеваний, говорит о возникающих проблемах. Полиция, МЧС, коммунальные службы докладывают о происшествиях. Отчитываются руководители ЖКХ, комитета спорта, культуры, рассказывают о планах на неделю. По понедельникам провожу личный приём граждан.

Затем — выезд по району. Каждый раз задачи разные. Сейчас идет посевная, выезжаем, смотрим, но контролировать сейчас в поле особо нечего. В сельском хозяйстве задействованы в основном частники, от них самих зависит их прибыль. И если раньше надо было кого-то подгонять, то сегодня мы этим уже не занимаемся. По пути осматриваем территорию на предмет порядка, чтобы потом на планерках поднять этот вопрос, если возникнет необходимость.

В 2010 году, когда я пришел, мы начали с борьбы с мусором. Сегодня вы можете проехать по всему району и убедиться, что эту проблему мы решили. Не могу сказать, что сейчас ситуация с чистотой в районе на "пятерку", но где-то на "четверку" — однозначно.

Заканчивается рабочий день по времени по-разному, но не раньше 19 часов.

— Челно-Вершинский район по урожайности входит в топ-10 районов Самарской области. За счет чего удается удерживать лидерские позиции?

— В основном, конечно, за счет частных предприятий, например — "Био-Тон". Компания применяет современную технику, новейшие агротехнологии. Работают с землей по науке: обрабатывают, засеивают элитными семенами, содержат в хорошем состоянии паровые поля, на которых потом сеют озимые, применяют гербициды для химической прополки, вносят определенную норму удобрений. На отдельных полях озимой пшеницы в прошлом году они собрали до 60-70 центнеров с гектара, это очень хороший показатель урожайности.

Глядя на "Био-Тон", наши фермеры тоже подтягиваются. В 2020 году у некоторых на отдельных полях урожай озимой пшеницы составлял до 50 центнеров с 1 га. Еще 5-10 лет назад подобной урожайности не было.

Я 13 лет проработал председателем колхоза. В то время мы получали до 40 центнеров озимой пшеницы с гектара, и это считалось отличным результатом. А сегодня 50 центнеров — уже не предел. В 2020 году, например, впервые в истории района валовый сбор зерна составил свыше 100 тысяч тонн при плане в 55-60 тысяч тонн.

Но говоря о возросшей за последние годы урожайности, в первую очередь надо вести речь о людях. Никакая техника без человека в поле работать не будет. К счастью, у нас есть опытные механизаторы, им сейчас по 40-50 лет, они оперативно переучились, пересели с советской техники на импортную.

"Уголок отдыха". ГП "Формирование комфортной городской среды" и нац. проект "Жилье и городская среда"

— Назовите самую острую проблему в районе, которая давно ждет решения.

— Это вода. Все водопроводы у нас старые, советских времен, 60-70-х годов. За последнее время мы решили проблему водоснабжения по программе "Чистая вода" только в трех селах. Это Каменный Брод, где проблема решена полностью, Девлезеркино и районный центр. В двух последних селах вопрос решен на 90%. Из-за отсутствия финансирования часть работы по райцентру не доделана, это "незавершенка".

В остальных селах с водопроводами положение тяжелое. Особенно туго пришлось этой зимой — были сильные ранние морозы при отсутствии снега. Земля промерзла, а вместе с ней и многие водопроводы. Частично проблема решается через программу "Содействие". На каждый рубль, собранный с населения или коммерсантов, от области поступает еще три рубля. С этой программой перекликается другая — "Самообложение", при которой мы сами себя облагаем налогом. Проводим собрания жителей, обсуждаем, где нужно заменить водопровод, какой протяженности, определяем стоимость, люди сдают одну четвертую от сметы. В этом году по этой программе будем делать водопровод в двух селах.

— А молодежь из села уезжает?

— Это больнейший вопрос для всех. Город всегда привлекал молодежь, даже когда на селе была работа, а хозяйства были крепкие. Сегодня нам не хватает учителей, врачей, хотя для них есть специальные программы поддержки. Кроме того, мы персонально решаем вопрос с обеспечением жильем приезжих специалистов, стараемся оказывать посильную помощь, но, видимо, этого недостаточно.

ФОК "КОЛОС" 2019 г.  ГП "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2021 г."

В свое время молодежь говорила: "Нам негде заниматься спортом". Хорошо, сегодня у нас есть прекрасный физкультурно-спортивный комплекс, универсальные спортивные площадки во всех сельских поселениях. В этом году мы еще 10 мини-площадок сделаем, на них также можно заниматься футболом, баскетболом или просто бегать. Культура хорошо развита, есть свой музей, достойные музыканты, в каждом селе — свои народные коллективы. Но люди все равно уезжают.

— И напоследок еще вопрос: чего вы хотите как глава своего района?

— Наконец-то отремонтировать школу в Челно-Вершинах. Она у нас как заколдованная вот уже 15 лет. В 2006 году, когда я работал главой сельского поселения, началась ее реконструкция. Удалось сделать часть работ, а потом начался кризис и финансирование прекратилось. В 2011 году, будучи главой района, я обратился в областное правительство с просьбой о финансовой поддержке. Мы построили пищеблок, но опять все встало. Два года назад я обратился к председателю правительства Виктору Кудряшову, вернулись к теме, но помешала пандемия — деньги ушли на другие цели. Сейчас ждем решения Думы, по выделению финансовых средств на продолжение капитального ремонта. И ещё хотелось бы реконструировать наш районный стадион, будем надеяться, что это нам удастся.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Владимир Ваганов 16 августа 2018 15:04 Евгений Кришталь уходит с поста директора МАУ "Парки Самары"

Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 06:14 Власти Самары получили право распоряжаться городскими лесопарками

Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.

Владимир Ваганов 12 апреля 2018 16:54 В гордуме Самары обсудили работы по ликвидации аварийных деревьев

Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!

я СССР 24 марта 2018 04:24 Елена Лапушкина: "Решение жителей по стене на площади Славы для нас стало удивительным"

почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4