ПВГУС объявил старт международного конкурса молодых дизайнеров "Арбуз"

Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС) объявил старт приема заявок на участие в международном конкурсе молодых дизайнеров "Арбуз". Работы принимаются от конкурсантов всего мира.
В 2021 году конкурс пройдет в 16-й раз и станет настоящим культурным событием не только в Тольятти, но и во всей Самарской области. Организаторами выступают ПВГУС и Национальная художественная академия г. София (Болгария). Генеральный партнер конкурса молодых дизайнеров "Арбуз" - Благотворительный Фонд Михаила Прохорова.
Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области, администрации Тольятти, самарского регионального отделения Союза Дизайнеров России, управления дизайна автомобилей АО "АвтоВАЗ".
"За годы существования "Арбуз" стал признанной площадкой, на которой свои инновационные проекты представляют молодые российские и зарубежные дизайнеры и художники, - говорит врио ректора Поволжского государственного университета сервиса Любовь Выборнова. - Но в этом году мы хотим сделать новые шаги по развитию конкурса. Мы рассчитываем привлечь дополнительно в качестве экспертов зарубежных партнеров, а также новые знаковые фигуры в мире дизайна. Кроме того, есть планы сделать в этом году выставку работ участников передвижной и задействовать площадки не только в Тольятти, но и в Самаре. Мы считаем, что "Арбуз" способен стать одним из титульных культурных событий региона, привлекающих креативных молодых людей в Самарскую область".
Ежегодно "Арбуз" выбирает центральную тему. В этом году это "ТЕХНО+". 2021-й год объявлен в России Годом науки и технологий, и в работах конкурсантов тема развития науки и техники будет рассмотрена через призму визуального искусства. Перед участниками ставится задача с помощью средств дизайна показать природу науки, ее территорию, создать доступный к прочтению образ.
Работы будут оцениваться в двух категориях - в основной (участники 17-30 лет) и "Юниор" (участники 10-17 лет).
Направления основного конкурса:
- арт-дизайн (номинация "Городской сувенир");
- графический дизайн (номинации "Плакат" и "Мультимедиа");
- экспозиционный дизайн и интерьер (номинации "Дизайн интерьера" и "Экспозиционный дизайн");
- дизайн костюма (номинации "Коллекция" и "Графика костюма).
Номинации юниорского этапа:
- открытка (ручная, компьютерная или смешанная техника);
- городской сувенир (принимаются работы в смешанной технике: графика, декоративно-прикладное искусство, шитье);
- костюм (эскизы или модели костюма).
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 июня на электронную почту led@tolgas.ru, также можно принести заявку в оргкомитет лично или прислать почтой: 445017, Россия, г. Тольятти, ул. Гагарина, 4, каб. Г-232.
Выставка работ и проектов намечена на 19-22 октября. Финальное шоу и награждение победителей состоится 24 октября.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет