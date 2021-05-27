16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Из-за строительства Фрунзенского моста изменится схема движения троллейбуса №6 81 человек заразился коронавирусом за сутки в Самарской области Сбер поддержит создание образовательных курсов СамГМУ по телемедицине и изучению ИИ Жители Хрящевки прошли вакцинацию в мобильном комплексе Проект эстакады между самарскими набережными вынесут на голосование

Общество

ПВГУС объявил старт международного конкурса молодых дизайнеров "Арбуз"

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 387
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС) объявил старт приема заявок на участие в международном конкурсе молодых дизайнеров "Арбуз". Работы принимаются от конкурсантов всего мира.

В 2021 году конкурс пройдет в 16-й раз и станет настоящим культурным событием не только в Тольятти, но и во всей Самарской области. Организаторами выступают ПВГУС и Национальная художественная академия г. София (Болгария). Генеральный партнер конкурса молодых дизайнеров "Арбуз" - Благотворительный Фонд Михаила Прохорова.

Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области, администрации Тольятти, самарского регионального отделения Союза Дизайнеров России, управления дизайна автомобилей АО "АвтоВАЗ".

"За годы существования "Арбуз" стал признанной площадкой, на которой свои инновационные проекты представляют молодые российские и зарубежные дизайнеры и художники, - говорит врио ректора Поволжского государственного университета сервиса Любовь Выборнова. - Но в этом году мы хотим сделать новые шаги по развитию конкурса. Мы рассчитываем привлечь дополнительно в качестве экспертов зарубежных партнеров, а также новые знаковые фигуры в мире дизайна. Кроме того, есть планы сделать в этом году выставку работ участников передвижной и задействовать площадки не только в Тольятти, но и в Самаре. Мы считаем, что "Арбуз" способен стать одним из титульных культурных событий региона, привлекающих креативных молодых людей в Самарскую область".

Ежегодно "Арбуз" выбирает центральную тему. В этом году это "ТЕХНО+". 2021-й год объявлен в России Годом науки и технологий, и в работах конкурсантов тема развития науки и техники будет рассмотрена через призму визуального искусства. Перед участниками ставится задача с помощью средств дизайна показать природу науки, ее территорию, создать доступный к прочтению образ.

Работы будут оцениваться в двух категориях - в основной (участники 17-30 лет) и "Юниор" (участники 10-17 лет).

Направления основного конкурса:
-   арт-дизайн (номинация "Городской сувенир");
-   графический дизайн (номинации "Плакат" и "Мультимедиа");
- экспозиционный дизайн и интерьер (номинации "Дизайн интерьера" и "Экспозиционный дизайн");
-    дизайн костюма (номинации "Коллекция" и "Графика костюма).

Номинации юниорского этапа:
-   открытка (ручная, компьютерная или смешанная техника);
- городской сувенир (принимаются работы в смешанной технике: графика, декоративно-прикладное искусство, шитье);
-   костюм (эскизы или модели костюма).

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 июня на электронную почту led@tolgas.ru, также можно принести заявку в оргкомитет лично или прислать почтой: 445017, Россия, г. Тольятти, ул. Гагарина, 4, каб. Г-232.

Выставка работ и проектов намечена на 19-22 октября. Финальное шоу и награждение победителей состоится 24 октября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ирина Степанова 18 мая 2021 09:05 Действие антиковидных ограничений в Самарской области продлено до 24 мая

Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.

Людмила Богданова 16 мая 2021 15:29 Поселок "Озерный": ветхие новостройки за 700 миллионов

Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

Виктор Краснов 14 мая 2021 08:16 Самарцы отправили в электронную книгу жалоб около 70 обращений по работе коммерческих маршрутов

Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.

Олег Иванов 29 апреля 2021 15:05 Власти Самары требуют сноса молельного дома протестантов

Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?

Андрей Куропаткин 29 апреля 2021 05:26 Судимых чиновников сняли с Доски почета в Самарской области

А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет

Фото на сайте

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

Парад Победы-2021 в Самаре

Парад Победы-2021 в Самаре

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6