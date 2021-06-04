В Самаре скорость электросамокатов ограничат до 15 км/ч

На заседании круглого стола "Об основных вопросах регулирования пользования средствами индивидуальной мобильности (самокаты, гироскутеры, роликовые коньки, моноколеса и др.) на территории Самарской области" депутаты губдумы обсудили масштабное распространение электросамокатов и участившиеся в связи с этим случаи аварий и травм с тяжелыми последствиями.
В середине апреля сразу несколько федеральных компаний зашли в Самару с услугами массового проката электросамокатов - кикшеринга. В общей сложности кикшеринги выставили на улицы города более трех тысяч электросамокатов.
Вместе с тем в течение нескольких недель после этого, только по официальным данным, 145 человек в городе получили травмы, связанные с модными средствами передвижения. И число пострадавших быстро растет.
Начальник отделения по исполнению административного законодательства Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Дмитрий Ворожейкин пояснил, что сейчас, по законодательству, электросамокаты не являются транспортным средством, а передвижение на них приравнено к пешеходному движению. Поэтому случаи наездов самокатов на пешеходов не регистрируются как случаи ДТП.
Единственный возможный способ привлечь к ответственности "самокатчиков", создающих аварийные ситуации, - применить Кодекс об административных правонарушениях. Было отмечено, что сегодня необходимо в первую очередь создавать правовую основу для организации движения на электрическом транспорте. Во-первых, отрегулировать скоростной режим. Во-вторых, ужесточить меры административного воздействия (увеличить штрафы) и внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Как подчеркнули представители компаний, на некоторых самокатах кикшеринга уже стоит ограничение скорости до 25 км/ч, а на центральных площадях, скверах - до 15 км/ч. Также готовы рассматривать вопрос об ограничении скорости до 15-20 км/ч. В итоге на заседании удалось урегулировать ряд вопросов с предпринимателями, например, достигнута договоренность об ограничении скоростного режима (не более 15 км/ч).
Сейчас не отрегулированы многие аспекты. Например, если участник движения на самокате не соблюдает ПДД и сам врезается в автомобиль, то ответственность все равно несет водитель авто. Если сталкиваются два участника на самокатах - это расценивается как столкновение пешеходов.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
((((
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.