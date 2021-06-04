В Самаре скорость электросамокатов ограничат до 15 км/ч

На заседании круглого стола "Об основных вопросах регулирования пользования средствами индивидуальной мобильности (самокаты, гироскутеры, роликовые коньки, моноколеса и др.) на территории Самарской области" депутаты губдумы обсудили масштабное распространение электросамокатов и участившиеся в связи с этим случаи аварий и травм с тяжелыми последствиями.

В середине апреля сразу несколько федеральных компаний зашли в Самару с услугами массового проката электросамокатов - кикшеринга. В общей сложности кикшеринги выставили на улицы города более трех тысяч электросамокатов.

Вместе с тем в течение нескольких недель после этого, только по официальным данным, 145 человек в городе получили травмы, связанные с модными средствами передвижения. И число пострадавших быстро растет.

Начальник отделения по исполнению административного законодательства Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Дмитрий Ворожейкин пояснил, что сейчас, по законодательству, электросамокаты не являются транспортным средством, а передвижение на них приравнено к пешеходному движению. Поэтому случаи наездов самокатов на пешеходов не регистрируются как случаи ДТП.

Единственный возможный способ привлечь к ответственности "самокатчиков", создающих аварийные ситуации, - применить Кодекс об административных правонарушениях. Было отмечено, что сегодня необходимо в первую очередь создавать правовую основу для организации движения на электрическом транспорте. Во-первых, отрегулировать скоростной режим. Во-вторых, ужесточить меры административного воздействия (увеличить штрафы) и внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Как подчеркнули представители компаний, на некоторых самокатах кикшеринга уже стоит ограничение скорости до 25 км/ч, а на центральных площадях, скверах - до 15 км/ч. Также готовы рассматривать вопрос об ограничении скорости до 15-20 км/ч. В итоге на заседании удалось урегулировать ряд вопросов с предпринимателями, например, достигнута договоренность об ограничении скоростного режима (не более 15 км/ч).

Сейчас не отрегулированы многие аспекты. Например, если участник движения на самокате не соблюдает ПДД и сам врезается в автомобиль, то ответственность все равно несет водитель авто. Если сталкиваются два участника на самокатах - это расценивается как столкновение пешеходов.