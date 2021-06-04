В Самаре осудили двух автовладельцев за страховое мошенничество

Ленинский районный суд Самары вынес приговор двум автовладельцам, которых признали виновными в страховом мошенничестве, сообщает региональная прокуратура.
За вознаграждение по 5 тыс. руб. весной 2018 г. они участвовали в инсценировке ДТП на территории Ленинского района, а также оформлении подложных документов об аварии, по которым позже получили страховые выплаты. В результате мошенничества три страховые компании понесли ущерб на общую сумму 910 тыс. рублей.
Суд назначил одному из виновных 100 часов исправительных работ, а второму - год и один месяц. Приговор в законную силу еще не вступил.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.