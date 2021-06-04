В Самаре осудили двух автовладельцев за страховое мошенничество

Ленинский районный суд Самары вынес приговор двум автовладельцам, которых признали виновными в страховом мошенничестве, сообщает региональная прокуратура.

За вознаграждение по 5 тыс. руб. весной 2018 г. они участвовали в инсценировке ДТП на территории Ленинского района, а также оформлении подложных документов об аварии, по которым позже получили страховые выплаты. В результате мошенничества три страховые компании понесли ущерб на общую сумму 910 тыс. рублей.

Суд назначил одному из виновных 100 часов исправительных работ, а второму - год и один месяц. Приговор в законную силу еще не вступил.