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Преступления Происшествия

В Тольятти нетрезвый мужчина попал под уголовное дело, попытавшись подкупить полицию 500 рублями

ТОЛЬЯТТИ. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Комсомольского района Тольятти утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который пытался дать взятку в 500 рублей полицейскому мобильного взвода.

Правоохранители, патрулируя территорию Комсомольского района, выявили мужчину, который находился в сильном алкогольном опьянении и нарушал нормы КоАП РФ. Правоохранители попытались пресечь этот факт и предложили гражданину пройти медосвидетельствование, чтобы установить содержание алкоголя в крови.

Мужчина в ответ на это предложил "отпустить" его, пообещав за это 500 рублей. Правоохранители разъяснили, что дача взятки должностному лицу является преступлением, а затем в служебном авто сопроводили в Тольяттинский наркологический диспансер.

"Несмотря на разъяснение и предупреждение сотрудников полиции, гражданин решил дать сотруднику полиции денежные средства за то, что бы они его не задерживали и не привлекали к ответственности за административное правонарушение", — отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры Комсомольского района Тольятти.

При этом деньги он положил на заднюю полку служебного автомобиля. Правоохранители сообщили о случившемся в дежурную часть.

"Свой преступный умысел, направленный на совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, дачу взятки лично, в размере, не превышающем 10 000 рублей, гражданин не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку денежные средства сотрудником полиции приняты не были", — комментируют в пресс-службе надзорного ведомства.

Подозреваемый вину признал, в содеянном раскаялся. Уголовное дело по статье "Дача взятки лично в размере, не превышающем 10 тыс. рублей" в его отношении после утверждения обвинительного заключения было направлено в Комсомольский районный суд г. Тольятти. Максимальное наказание за преступление — до одного года лишения свободы.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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