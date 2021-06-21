7Я Доладова: папина гордость, мамина гордость, рыцарская смена

В преддверии Дня отца на вопросы о роли главы семьи в воспитании детей ответил член Совета отцов, доцент СамГТУ, кандидат экономических наук Константин Доладов.

- Вы выросли не в многодетной семье, почему решили, что в вашей семье будет много детей?

- Мы, поженившись с Олей, договорились, что у нас будет минимум трое детей. Почему? Может быть потому что мы дружили с моей старшей сестрой, двоюродными старшим братом и сестрой, и для меня было естественно, что есть братья и сестры, которые сообща играют, заботятся друг о друге и всегда вместе.

- А в чем роль отца в такой большой семье, как ваша?

- Мало того что у нас большая семья, так у нас еще и "мальчуковская" семья. И в ней роль отца удваивается, потому что с этой "футбольной командой" женщине не всегда под силу справиться. Каждый мужчина, достигая определенного возраста и превращаясь из мальчика в мужчину (а в нашей семье уже таких двое - старшие), отстаивает свою территорию, свои интересы, не уступает. Словом, превращается в "рыцаря", который защищает свое пространство, свои границы. И маме не всегда просто договориться с ним. Но это необходимо делать ни в коем случае не с позиции силы, а именно с позиции главы семьи, семейного авторитета.

Безусловно, на маме лежит колоссальный труд, уроки, дополнительные секции, это ее зона ответственности. И она относится к этому с присущей ей основательностью, поскольку она тоже отличница, "краснодипломница". Если мы участвуем в каком-то школьном конкурсе, то нам надо обязательно победить, если несем сдавать макулатуру - у нас должна быть самая большая пачка, если проходим тесты на каком-то конкурсе, то нам надо обязательно перейти на следующий уровень сложности. Поэтому образованием у нас занимается Оля. А воспитание с позиции главы семьи - моя задача.

Вообще, считаю, что роль отца в семье у нас в обществе недооценена. Ее надо пропагандировать. Ведь воспитанием детей у нас в стране занимаются преимущественно женщины - в семье, в детском саду, в школе. Так сложилось в ХХ веке со всеми его потрясениями. Но это не совсем хорошо. Отцовский пример, отцовское участие, авторитет отца очень много значат и для девочек, и особенно для мальчиков.

- Испытываете соблазн надавить авторитетом - "делай как я сказал"?

- Я даже скрывать не буду: такое частенько бывает. В силу того, что их много, иногда не хватает времени играть в политес. Если понимаешь, что кто-то из детей делает неправильно… Сейчас, мне кажется, у всех "олдскульных" родителей идет борьба с молодежью по поводу компьютеров и прочих гаджетов. Для детей, конечно, погружаться в них проще, интереснее залипнуть в игры, чем взяться за книгу или сделать что-то необходимое в быту. И когда их из виртуальной реальности начинаешь с корнем выдирать, не всегда получается соблюсти политес, просто безапелляционно говоришь: "Ну-ка, пошли все спать!"

Раньше Хрюша со Степашей в 9 вечера говорили: "Спокойной ночи, малыши!" Все вставали, чистили зубки и шли спать. А теперь Хрюша со Степашей вещают из всех Тик-Токов в режиме 24/7. Поэтому приходится малышей ограничивать жестко. Но только в тех случаях, когда дети действительно переходят черту разумного. Когда же речь идет о каких-то обсуждениях, особенно со старшими, давить авторитетом бессмысленно - только вредит.

- Значит, свободу выбора вы им все же даете?

- У нас со старшими сыновьями был опыт, из которого мы все извлекли урок. Я фанат вейкборда, мне очень нравится этот вид спорта, я был им отчаянно увлечен, но сам начал заниматься поздно. Со временем заботы семейные, профессиональная ответственность возрастали. И я понял, что тренироваться не успеваю, ведь чтобы соответствовать этому виду спорта, нужна хорошая физическая форма и постоянные тренировки. И я стал пытаться приучить к этому виду спорта старшего сына Ярослава: уговаривал, ругался, словом, пытался реализовать собственную мечту в нем. И понял, что это - не его, не получается, не идет. Я начинаю его ломать, а у него появляется отторжение уже не от вида спорта, а от меня.

На помощь вовремя пришел наш второй сын Миша, которого мы в 4 года в крепления поставили, и он поехал. И это оказалось его - при мотивации и регулярных тренировках Миша достиг хороших результатов, в 15 лет является действующим победителем первенства Европы, кубка Азии и неоднократным победителем чемпионатов России по воднолыжному спорту вейкборду. Потому что ему нравится. А Ярославу нравится изучать языки, и в этом он тоже многого достиг.

- Получается, не только вы детей воспитываете, но и они вас тоже?

- Безусловно, тут дорога со встречным движением. Я недавно задумался о том, что родители тоже должны детям соответствовать - их интересам, мировоззрению и образу жизни. Дети родителей ведь "омолодеживают", не омолаживают, а именно дают реальное ощущение молодости, восприимчивости к изменениям. Разница между нашими старшим и младшим сыновьями - 16 лет. И интересы, которые были у старшего 17 лет назад, и те, что есть у нашего младшего сейчас, в том же возрасте, - абсолютно разные. Для того чтобы с ним находить контакт, мы должны быть на одной волне. А он уже воспитывается в другой среде, не в семье - а в среде другой. И надо ему соответствовать. Как и требованиям современности. Цифровизация как общемировая тенденция есть, и к ней надо подстраиваться.

- Большая семья - это трудно, весело, ответственно, это испытание, это радость? Что это?

- Большая семья - это "верблюжий" труд, а большая "мальчуковая" семья - это, наверное, "слоновий" труд. Да, это колоссальный труд, колоссальная ответственность и, главное, - потребность в систематизации. В таком семейном менеджменте.

- Что вы вкладываете в понятие "семейный менеджмент"?

- Это как в бизнесе - оптимизация процессов. У нас был такой период, когда дети учились в разных школах. И чем больше было в семье учеников, тем становилось невыносимее с точки зрения тайм-менеджмента и логистики: если я с утра перед работой могу себе позволить развести их по школам, то потом собрать их по школам в разное время - чрезвычайно сложная задача. Все в одну школу - это удобнее. Хорошо, что в этом году принят закон, дающий детям преимущественное право поступать в ту школу, где уже учатся их старшие братья и сестры. Спасибо депутатам Госдумы, это реальное облегчение для многодетных родителей.

Еще важный момент - внутрисемейная детская кооперация. Пока папа на работе, мама занимается бытовыми и другими семейными делами, старший помогает младшему, берет над ним шефство, помогает с уроками. И по дому дети помогают, например, наш старший прекрасно готовит, и ему можно доверить приготовить ужин, если мама с папой заняты другими делами.

Летом, когда мы всей семьей живем на даче, у нас есть небольшое подсобное хозяйство - давно этим увлекаемся, держим кур, гусей, уток. Это была изначально моя идея, чтобы дети понимали, откуда что берется: яйца, например, не в гипермаркете появляются, и чтобы их получить, надо птицу покормить, попоить, курятник почистить... Дети видят, что продукты на нашем столе - это плоды большого и постоянного труда. И вообще, думаю, в школьную образовательную программу надо вернуть уроки прикладного ручного труда. Мальчики должны уметь пользоваться современными инструментами и соблюдать технику безопасности в работе с ними, а девочки - уметь готовить. Это нормальные базовые навыки, которые должны быть у каждого человека.

Домашний труд - это тоже часть семейного менеджмента: с утра уезжаю на работу, даю задание - вы собираете крапиву для индюков, мальчики едут ее собирать на велосипедах, один воду в птичнике меняет, комбикорм насыпает в кормушки, другому - задача цыплят отсадить... Каждый знает свою сферу ответственности. И таким образом большой командой общее дело делается. А иначе ничего не получится, по-моему.

- Но тогда давайте от семейного менеджмента перекинем мостик к государственному управлению. Для поддержки многодетных семей на государственном уровне, с одной стороны, много делается, а с другой - система нуждается в постоянной настройке. Что вы предложили бы оптимизировать в этой сфере?

- Честно говоря, мы как многодетная семья сумели воспользоваться только двумя мерами поддержки - материнский капитал у нас пошел на выплату по ипотечному кредиту, и один раз получили возмещение за необходимые детские вещи, а так мы в программы поддержки обычно не успевали попасть со старшими детьми.

Что касается оптимизации процесса, то большой шаг был сделан в прошлом году из-за пандемии, получение господдержки стало возможно оформить через Госуслуги в электронном виде. До этого, чтобы получить субсидию, многодетная мама (как правило, именно мамы этим занимаются) должна была собрать немыслимое количество справок в бумажном виде. Нужно включить многодетные семьи в число граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи для решения правовых вопросов, потому что на изучение законодательства физически не хватает времени, особенно в экстренной ситуации.

И в целом надо наладить эффективную систему информирования многодетных семей о существующих мерах господдержки с применением современных технологий и платформ - через соцсети, мессенджеры, через единую информационную платформу.