7Я Доладова: папина гордость, мамина гордость, рыцарская смена

В преддверии Дня отца на вопросы о роли главы семьи в воспитании детей ответил член Совета отцов, доцент СамГТУ, кандидат экономических наук Константин Доладов.
- Вы выросли не в многодетной семье, почему решили, что в вашей семье будет много детей?
- Мы, поженившись с Олей, договорились, что у нас будет минимум трое детей. Почему? Может быть потому что мы дружили с моей старшей сестрой, двоюродными старшим братом и сестрой, и для меня было естественно, что есть братья и сестры, которые сообща играют, заботятся друг о друге и всегда вместе.
- А в чем роль отца в такой большой семье, как ваша?
- Мало того что у нас большая семья, так у нас еще и "мальчуковская" семья. И в ней роль отца удваивается, потому что с этой "футбольной командой" женщине не всегда под силу справиться. Каждый мужчина, достигая определенного возраста и превращаясь из мальчика в мужчину (а в нашей семье уже таких двое - старшие), отстаивает свою территорию, свои интересы, не уступает. Словом, превращается в "рыцаря", который защищает свое пространство, свои границы. И маме не всегда просто договориться с ним. Но это необходимо делать ни в коем случае не с позиции силы, а именно с позиции главы семьи, семейного авторитета.
Безусловно, на маме лежит колоссальный труд, уроки, дополнительные секции, это ее зона ответственности. И она относится к этому с присущей ей основательностью, поскольку она тоже отличница, "краснодипломница". Если мы участвуем в каком-то школьном конкурсе, то нам надо обязательно победить, если несем сдавать макулатуру - у нас должна быть самая большая пачка, если проходим тесты на каком-то конкурсе, то нам надо обязательно перейти на следующий уровень сложности. Поэтому образованием у нас занимается Оля. А воспитание с позиции главы семьи - моя задача.
Вообще, считаю, что роль отца в семье у нас в обществе недооценена. Ее надо пропагандировать. Ведь воспитанием детей у нас в стране занимаются преимущественно женщины - в семье, в детском саду, в школе. Так сложилось в ХХ веке со всеми его потрясениями. Но это не совсем хорошо. Отцовский пример, отцовское участие, авторитет отца очень много значат и для девочек, и особенно для мальчиков.
- Испытываете соблазн надавить авторитетом - "делай как я сказал"?
- Я даже скрывать не буду: такое частенько бывает. В силу того, что их много, иногда не хватает времени играть в политес. Если понимаешь, что кто-то из детей делает неправильно… Сейчас, мне кажется, у всех "олдскульных" родителей идет борьба с молодежью по поводу компьютеров и прочих гаджетов. Для детей, конечно, погружаться в них проще, интереснее залипнуть в игры, чем взяться за книгу или сделать что-то необходимое в быту. И когда их из виртуальной реальности начинаешь с корнем выдирать, не всегда получается соблюсти политес, просто безапелляционно говоришь: "Ну-ка, пошли все спать!"
Раньше Хрюша со Степашей в 9 вечера говорили: "Спокойной ночи, малыши!" Все вставали, чистили зубки и шли спать. А теперь Хрюша со Степашей вещают из всех Тик-Токов в режиме 24/7. Поэтому приходится малышей ограничивать жестко. Но только в тех случаях, когда дети действительно переходят черту разумного. Когда же речь идет о каких-то обсуждениях, особенно со старшими, давить авторитетом бессмысленно - только вредит.
- Значит, свободу выбора вы им все же даете?
- У нас со старшими сыновьями был опыт, из которого мы все извлекли урок. Я фанат вейкборда, мне очень нравится этот вид спорта, я был им отчаянно увлечен, но сам начал заниматься поздно. Со временем заботы семейные, профессиональная ответственность возрастали. И я понял, что тренироваться не успеваю, ведь чтобы соответствовать этому виду спорта, нужна хорошая физическая форма и постоянные тренировки. И я стал пытаться приучить к этому виду спорта старшего сына Ярослава: уговаривал, ругался, словом, пытался реализовать собственную мечту в нем. И понял, что это - не его, не получается, не идет. Я начинаю его ломать, а у него появляется отторжение уже не от вида спорта, а от меня.
На помощь вовремя пришел наш второй сын Миша, которого мы в 4 года в крепления поставили, и он поехал. И это оказалось его - при мотивации и регулярных тренировках Миша достиг хороших результатов, в 15 лет является действующим победителем первенства Европы, кубка Азии и неоднократным победителем чемпионатов России по воднолыжному спорту вейкборду. Потому что ему нравится. А Ярославу нравится изучать языки, и в этом он тоже многого достиг.
- Получается, не только вы детей воспитываете, но и они вас тоже?
- Безусловно, тут дорога со встречным движением. Я недавно задумался о том, что родители тоже должны детям соответствовать - их интересам, мировоззрению и образу жизни. Дети родителей ведь "омолодеживают", не омолаживают, а именно дают реальное ощущение молодости, восприимчивости к изменениям. Разница между нашими старшим и младшим сыновьями - 16 лет. И интересы, которые были у старшего 17 лет назад, и те, что есть у нашего младшего сейчас, в том же возрасте, - абсолютно разные. Для того чтобы с ним находить контакт, мы должны быть на одной волне. А он уже воспитывается в другой среде, не в семье - а в среде другой. И надо ему соответствовать. Как и требованиям современности. Цифровизация как общемировая тенденция есть, и к ней надо подстраиваться.
- Большая семья - это трудно, весело, ответственно, это испытание, это радость? Что это?
- Большая семья - это "верблюжий" труд, а большая "мальчуковая" семья - это, наверное, "слоновий" труд. Да, это колоссальный труд, колоссальная ответственность и, главное, - потребность в систематизации. В таком семейном менеджменте.
- Что вы вкладываете в понятие "семейный менеджмент"?
- Это как в бизнесе - оптимизация процессов. У нас был такой период, когда дети учились в разных школах. И чем больше было в семье учеников, тем становилось невыносимее с точки зрения тайм-менеджмента и логистики: если я с утра перед работой могу себе позволить развести их по школам, то потом собрать их по школам в разное время - чрезвычайно сложная задача. Все в одну школу - это удобнее. Хорошо, что в этом году принят закон, дающий детям преимущественное право поступать в ту школу, где уже учатся их старшие братья и сестры. Спасибо депутатам Госдумы, это реальное облегчение для многодетных родителей.
Еще важный момент - внутрисемейная детская кооперация. Пока папа на работе, мама занимается бытовыми и другими семейными делами, старший помогает младшему, берет над ним шефство, помогает с уроками. И по дому дети помогают, например, наш старший прекрасно готовит, и ему можно доверить приготовить ужин, если мама с папой заняты другими делами.
Летом, когда мы всей семьей живем на даче, у нас есть небольшое подсобное хозяйство - давно этим увлекаемся, держим кур, гусей, уток. Это была изначально моя идея, чтобы дети понимали, откуда что берется: яйца, например, не в гипермаркете появляются, и чтобы их получить, надо птицу покормить, попоить, курятник почистить... Дети видят, что продукты на нашем столе - это плоды большого и постоянного труда. И вообще, думаю, в школьную образовательную программу надо вернуть уроки прикладного ручного труда. Мальчики должны уметь пользоваться современными инструментами и соблюдать технику безопасности в работе с ними, а девочки - уметь готовить. Это нормальные базовые навыки, которые должны быть у каждого человека.
Домашний труд - это тоже часть семейного менеджмента: с утра уезжаю на работу, даю задание - вы собираете крапиву для индюков, мальчики едут ее собирать на велосипедах, один воду в птичнике меняет, комбикорм насыпает в кормушки, другому - задача цыплят отсадить... Каждый знает свою сферу ответственности. И таким образом большой командой общее дело делается. А иначе ничего не получится, по-моему.
- Но тогда давайте от семейного менеджмента перекинем мостик к государственному управлению. Для поддержки многодетных семей на государственном уровне, с одной стороны, много делается, а с другой - система нуждается в постоянной настройке. Что вы предложили бы оптимизировать в этой сфере?
- Честно говоря, мы как многодетная семья сумели воспользоваться только двумя мерами поддержки - материнский капитал у нас пошел на выплату по ипотечному кредиту, и один раз получили возмещение за необходимые детские вещи, а так мы в программы поддержки обычно не успевали попасть со старшими детьми.
Что касается оптимизации процесса, то большой шаг был сделан в прошлом году из-за пандемии, получение господдержки стало возможно оформить через Госуслуги в электронном виде. До этого, чтобы получить субсидию, многодетная мама (как правило, именно мамы этим занимаются) должна была собрать немыслимое количество справок в бумажном виде. Нужно включить многодетные семьи в число граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи для решения правовых вопросов, потому что на изучение законодательства физически не хватает времени, особенно в экстренной ситуации.
И в целом надо наладить эффективную систему информирования многодетных семей о существующих мерах господдержки с применением современных технологий и платформ - через соцсети, мессенджеры, через единую информационную платформу.
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Жители микрорайона просто молодцы. Героически отстаивали интересы города. В течении нескольких эпизодов останавливали противоправные и опасные подрядчиков и коммунальщиков. А действия эти действительно опасны. Они пытаются перекинуть основную магистральную трубу 500 радиуса к близко к газовой магистрали. Им вынесен запретительный акт о недопустимости их действий от газовщиков. То что подрядчик переместился со своими раскопками из одной части дома к другой сути не поменяло. Роют без всяких разрешений, экскаватором рядом с газовой магистралью. Эти магистрали расположили на таком расстоянии друг от друга не просто так, а для снижения рисков, в том числе ведения ремонтных работ. Коме того если бы рейдерский переброс коммуникаций прошел бы, то издержки дальнейшей эксплуатации этой ветки водопровода колоссальны. По идее любые работы в будущем по ремонту пришлось бы выполнять ручным способом - лопатами и кирками. Гордость за жителей. Негодование на застройщика, подрядчика и коммунальщиков у которых все средства хороши. Недоумение на наших высших чиновников - проблему с застройщиком нужно решить на высоком уровне. Проблема из-за этой скандальной точечной застройки - проблема не только жителей 13 микрорайона - но и интересов города в целом.
По словам президента В.В. Путина, всю социальную инфраструктуру должно выстраивать государство. Очень хотелось бы чтоб и у нас в Самаре так было. И наша региональная власть услышала простых людей, которые категорически против этой застройки. Которым в своё время обещали на этом месте парковую зону. Не парковки, а парки! Сейчас же все гуляют вдоль московского шоссе: мамочки с колясками, дети на самокатах и просто жильцы этого и других микрорайонов. Про очередь в поликлинику расскажет каждый житель этого 13 микрорайона. Необходимо просто приехать и спросить у простых людей. Про очередь в детский сад расскажет каждый родитель малолетнего ребенка этого 13 микрорайона. Необходимо просто приехать и спросить у простых людей. Про отсутствие элементарного солнечного света в квартирах домов напротив, которых планируют строить 20этажки и говорит не приходится. Так как новые 20этажные дома планируют поставить в 30 метрах от существующих 9тиэтажек. Пожилые жители этих домов будут видеть только окна многоэтажек. Густота населения и невозможность передвижения транспорта внутри района – несет в себе риски и вопросы: Как пожарным командам и скорой помощи перемещаться внутри района при такой густоте населения и не обеспеченности парковочными местами? Кто будет нести ответственность за то что не успеют? А выдержат ли коммуникации? А выдержат ли старые 9тиэтажки в 30 метрах от которых построят 4 двадцатиэтажки? Куда будут ставить машины жильцы этого района? Если около их домов вообще нет парковок, так как 20-30 лет назад не думали об этом. Куда будут ставить машины жильцы новых многоэтажек, у которых в 2 раза от норм сократили парковочные места. И что будет с районом через следующие 10-20 лет? Что будет когда заселится долгострой в нутри микрорайона. Около него тоже негде парковаться. Вопросов очень много. И жильцы категорически против и готовы отстаивать свои права. Поддерживаю в этом месте должна быть парковая зона с местами для активного отдыха молодежи и детей!
"бурматовские жертвы ",-сколько их еще будет, Приютов нет и будут они не скоро, родные тани л. Из Бурятии просили не делать из людей кормовую базу, сестра малыша из Башкирии, которого псы бродячие разорвали, подписала петицию об усыпление бродячих псов, теперь женщина в Самаре погибла... Надежда на правительство они сейчас в аврале проблему решают... Почему путь к "гуманизму"пропитан кровью, один депутат три года интервью дает, даже по сообщениям СМИ домик маме пенсионерке купил за 250 лямок, а псы все живодерят и живодерят...
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
((((