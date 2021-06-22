Дмитрий Азаров проверил готовность "вертолетки" в Самаре

В понедельник, 21 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил готовность к открытию после проведенного благоустройства вертолетной площадки.

Напомним, наведение порядка на этой территории началось еще в прошлом году благодаря региональному проекту "СОдействие", который реализуется по инициативе руководителя области.

"Место действительно уникальное. Когда ты видишь эту красоту - получаешь колоссальный заряд позитивной энергии от родной земли, от нашей красавицы Волги. Долгие годы вертолетная площадка (так ее называют жители Самары и области) не соответствовала этой природной красоте, данной нам Богом. И я очень рад, что усилия, которые мы предприняли, чтобы навести здесь порядок, позволили благоустроить территорию, сделать ее современной, удобной, комфортной и красивой", - отметил Дмитрий Азаров.

В 2020 г. были демонтированы подпорные стенки, спилены старые и посажены новые деревья и кустарники. Кроме того, были отремонтированы ступени и тротуары. С начала текущего года подрядчики устанавливали навесы, оборудовали прогулочные зоны и смотровые площадки, места для отдыха и игровые комплексы для детей.

"Сегодня работы подходят к концу. На мой взгляд, многое получилось, но окончательный вердикт, конечно, вынесут жители и наши гости, которые здесь побывают. Еще есть над чем поработать. Важно, чтобы и представители бизнес-сообщества, которые владеют близлежащими объектами, откликнулись на призыв городских властей и тоже соблюдали порядок, - подчеркнул Дмитрий Азаров и поручил главе Самары Елене Лапушкиной еще раз встретиться с предпринимателями. - А то, что сделано, на мой взгляд, выглядит неплохо. Важно, что подумали о людях разных возрастов. Удобства нужны не только людям с ограниченными возможностями по здоровью, например, но зачастую стар и млад испытывают неудобства, шагая по высоким ступенькам либо по крутым подъемам. И я попросил подрядчиков, чтобы эти вопросы были продуманы сразу. На каждом этапе - от проектирования до производства работ - мы советовались с людьми, был и общественный контроль за ходом работ. Надеюсь, именно поэтому здесь все будет достойно".

Глава региона отметил, что все работы идут по плану и, как было заявлено, "вертолетка" откроется этим летом - 1 июля.

"Я уверен, что это место будет очень посещаемым. Здесь все создано природой: наш замечательный город Самара, Жигулевские и Сокольи горы - все это добавляет энергии, вдохновения каждому, кто сюда приходит. Надеюсь, что жители Самары и области будут бережно относиться к этому уникальному месту", - выразил уверенность губернатор.

В этом году Самара заняла первое место в стране по голосованию за благоустройство общественных пространств в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", а регион в целом - второе по ПФО. Участие в голосовании за проекты благоустройства приняли более 366 тысяч человек.

"Меня очень радует активность земляков в голосовании по выбору общественных пространств. Мы не случайно уделяем большое внимание поддержке общественных инициатив. Собственно, то, что сегодня называется федеральным проектом "Формирование комфортной городской среды", начиналось здесь, в Самаре, с благоустройства вместе с жителями дворов по программе "Двор, в котором мы живем", - напомнил руководитель региона. Так что активность людей, общественный контроль в Самаре имеет серьезные традиции.

"Я искренне благодарю своих земляков за такое неравнодушное отношение к своей малой Родине. Уверен, вместе мы сможем больше! - отметил Дмитрий Азаров. - За этот небольшой период уже благоустроено более тысячи дворов, около 500 общественных пространств, среди которых очень красивые и значимые для людей территории. Сделаем еще больше".