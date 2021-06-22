Российская Академия Радио совместно с TikTok запустила конкурс "ВЫБЕРИ РАДИО-TIKTOK`EPA СТРАНЫ"

14 июня на платформе коротких видео TikTok стартовал конкурс для радиоведущих "ВЫБЕРИ РАДИО-TIKTOKʼЕРА СТРАНЫ". Конкурс будет проходить в течение двух месяцев. К участию приглашаются ведущие FM-радиостанций, вещающих в одном или нескольких населенных пунктов России. Первые 100 зарегистрировавшихся получат в подарок годовую подписку на онлайн-кинотеатр.

По итогам конкурса будет определено пять победителей. Участник, занявший первое место, получит сертификат на 250 тысяч рублей на авиаперелеты. Остальные победители — сертификаты номиналом по 50 тысяч рублей. Для участия радиоведущим нужно зарегистрироваться в конкурсе, вести oнлайн-трансляции своих прямых эфиров на радиостанциях, выполнять челленджи на тему радио и публиковать видеоролики в своих аккаунтах в социальной сети с хештегом #ВыбериРадиоТикТокера. Еженедельные задания будут публиковаться с 21 июня по 8 августа каждый понедельник в разделе "Интересное в TikTok". Лучшие эфиры будут проанонсированы в TikTok на специальном лендинге проекта. Победителей конкурса определит жюри совместно с пользователями TikTok.

Кроме того, любой пользователь платформы коротких видео сможет принять участие в конкурсе в отдельной номинации. Для этого нужно выполнять задания, представляя себя ведущим любимой радиостанции и публикуя видео с хештегом #ВыбериРадиоТикТокера. Автор лучшего ролика получит сертификат на 50 тысяч рублей на авиаперелеты.

Александр Полесицкий, председатель Правления РАР: "Человек, работающий на радио между треками на музыкальной станции и между новостями и рубриками на разговорной, тот, кто вовлекает и развлекает на профессиональном языке называется "talent". Именно талант, личность и харизма живых персонажей отличают радио от потокового аудио. Они же — залог успеха в социальных сетях. Наш конкурс объединит возможности радио и одной из наиболее динамично развивающихся платформ TikTok в поиске новых героев эфира и онлайна".

Вадим Терещук, Академик РАР: "Я полностью поддерживаю инициативу проведения конкурса. Радио давно переросло границы FM распространения, и, более того, мы с TikTok объединены одной идеологией — любовью к музыке и развлечениям".

Главные задачи конкурса, помимо поиска новых героев эфира — увеличение внимания к радио в социальных сетях и продвижение радиостанций в интернете.

Подробности конкурса на сайте tiktok.com.