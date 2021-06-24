Сбор денег на сеть тайм-кафе обернулся для жителя Тольятти приговором

В четверг, 24 июня, в Автозаводский райсуд Тольятти вынес приговор местному жителю, признанному виновным в 23 эпизодах мошенничества. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.
Подсудимый позиционировал себя успешным предпринимателем, развернул рекламную кампанию. В том числе через социальные сети он предлагал жителям Тольятти инвестировать деньги в его бизнес. Клиентам он обещал открыть в разных городах новые точки развлечений в формате тайм-кафе.
Обманутые тольяттинцы заключали договоры инвестирования. Полученные средства "предприниматель" потратил на дорогостоящие автомобили и развлечения.
Подсудимый не признал вину и утверждал, что потратил деньги на развитие бизнеса. Ущерб возмещать он отказался.
В итоге суд назначил мужчине четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.