Сбор денег на сеть тайм-кафе обернулся для жителя Тольятти приговором

В четверг, 24 июня, в Автозаводский райсуд Тольятти вынес приговор местному жителю, признанному виновным в 23 эпизодах мошенничества. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

Подсудимый позиционировал себя успешным предпринимателем, развернул рекламную кампанию. В том числе через социальные сети он предлагал жителям Тольятти инвестировать деньги в его бизнес. Клиентам он обещал открыть в разных городах новые точки развлечений в формате тайм-кафе.

Обманутые тольяттинцы заключали договоры инвестирования. Полученные средства "предприниматель" потратил на дорогостоящие автомобили и развлечения.

Подсудимый не признал вину и утверждал, что потратил деньги на развитие бизнеса. Ущерб возмещать он отказался.

В итоге суд назначил мужчине четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.