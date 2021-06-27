Дмитрий Азаров выразил соболезнования родственникам погибшего в ДТП со "скорой" в Самарской области

Глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родственникам погибшего водителя и сказал слова поддержки родным пострадавших в ДТП с участием "скорой помощи", Skoda Octavia и КамАЗа, которое произошло в Отрадном.
По предварительной информации, 27 июня на перекрестке легковушка, ехавшая на зеленый сигнал светофора, не уступила дорогу карете "скорой помощи" с включенными спецсигналами.
В аварии погиб водитель СМП, еще пять человек попали в больницу, в том числе фельдшер и двое пациентов. Всем им оказывают медицинскую помощь на базе Отрадненской ЦГБ. К фельдшеру, который находится в тяжелом состоянии, направили бригаду санавиации из СОКБ им. Середавина.
Дмитрий Азаров поручил оказать пострадавшим всю необходимую поддержку. Родственникам погибшего будет в том числе оказана материальная помощь.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!