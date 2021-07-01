В Самаре с 1 июля запрещен поворот с ул. Ново-Садовой на ул. Советскую Армию

С 7:00 1 июля в Самаре вводится ограничение на перекрестке улиц Ново-Садовая - Советской Армии.

Там запрещен поворот налево с ул. Ново-Садовой на ул. Советскую Армию в сторону города. К Московскому шоссе можно проехать по ул. Ново-Вокзальной и ул. Гастелло.