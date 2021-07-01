Самарский Политех закрыт для непривитых сотрудников

В Самарском государственном техническом университете временно приостановят допуск в помещения вуза для сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, пишет citytraffic.ru.

Исключение сделают только для работников, у которых есть противопоказания, а также для тех, кто в последние полгода переболел COVID-19. Соответствующий приказ издал ректор СамГТУ Дмитрий Быков.

До 5 июля этого года в СамГТУ будут составлены списки работников, которые привились от коронавируса либо планируют сделать это.

К 25 августа должен быть сформирован список сотрудников Политеха, не привитых от коронавируса. До этого числа в университете будет проводиться вакцинация от COVID-19.