МВД Самарской области предупреждает жителей об угрозах мошенничества и рекомендует проявлять бдительность.
1.Не сообщайте персональные данные мошенникам, представляющимся сотрудниками банка.
Так, неизвестный злоумышленник, представившись сотрудником одного из банков, по телефону сообщил 60-летней жительнице Красноярского района, что ее накопления находятся в опасности. Спустя некоторое время, пенсионерка инвалид 2 группы сообщила свои персональные данные злоумышленнику, который на ее имя оформил кредитную карту и снял с нее почти 100 тыс. рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
2. Остерегайтесь аферистов, которые выманивают деньги онлайн при бронировании жилья в сети Интернет.
Так, 39-летний житель Самарского региона, работающий в одном из медицинских центров, стал жертвой мошенника. Запланировав поездку в другой регион, в свой отпуск, мужчина нашел подходящий вариант отеля на одном из сайтов бронирования жилья в Интернете. После оформления брони, пострадавшему пришло письмо, в котором для подтверждения полного резервирования объекта ему предлагалось перейти по ссылке для оформления и оплаты. Мужчина, следуя инструкции, ввел банковские данные своей карты, после чего обнаружил списание денежных средств в размере свыше 60 тыс. рублей. Пострадавший понял, что стал жертвой аферистов и обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
ГУ МВД России по Самарской области напоминает: будьте предельно внимательны при бронировании жилья в сети Интернет! Помните, что серьёзные сайты никогда не будут заниматься email-рассылкой или просить пользователей перейти по внешним ссылкам для оплаты бронирования. Зачастую мошенники снимают с клиентов предоплату за бронь и бесследно исчезают. Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки аферистов!
3. Остерегайтесь предложений мошенников перевести ваши сбережения на несуществующие "безопасные" счета в банке.
Так, неизвестный злоумышленник по телефону убедил 27-летнего жителя Тольятти, работающего слесарем на заводе, что его накопления находятся в опасности. Спустя некоторое время, потерпевший перевел около 170 тыс. руб. на "безопасный" банковский счет мошенника. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.