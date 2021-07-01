Светлана Макушева: Союз женщин считает важной мерой поддержки губернаторские выплаты выпускникам

Выплаты, которые по распоряжению губернатора, секретаря регионального отделения "Единой России" Дмитрия Азарова получат выпускники школ губернии, станут важным дополнением к уже существующему комплексу мер поддержки семей. Такое мнение высказала член правления Самарского союза женщин, многодетная мать Светлана Макушева.

"Абсолютно для любой семьи выплата, помощь студентам, школьникам - это всегда значимая мера, это весомый аргумент, который подчеркивает, что руководство области, губернатор заботятся о наших детях, о том, как и где они будут учиться. Конечно, каждая семья самостоятельно определяет, куда поступит выпускник, поедет ли он куда-то или продолжит получать образование в своем родном регионе. Но такие решения всегда напоминают о том, что забота есть", - сказала Светлана Макушева.

По ее мнению, помощь из бюджета никогда не бывает лишней для семей, в которых воспитываются дети. "Это хорошее подспорье - очевидно, что дополнительные расходы у родителей возникают в начале каждого учебного года. Как часть комплекса мер поддержки молодежи и семей в регионе такая выплата, безусловно, посодействует тому, чтобы выпускники оставались на родной земле", - подчеркнула Светлана Макушева.

Напомним, 30 июня губернатор, секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров подписал постановление о выплате субсидии 10 тыс. руб. выпускникам школ, которые осенью поступят в самарские вузы и ссузы.

Предложение о единовременной выплате прозвучало на заседании фракции "Единой России" в Самарской губернской думе 29 апреля.