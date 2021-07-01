Житель Самарской области отправился в колонию за кражу оконных рам

Жигулевский городской суд Самарской области вынес приговор 30-летнему неоднократно судимому жителю Тольятти, которого признали виновным в краже по предварительному сговору. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В марте 2020 г. мужчина сговорился с неизвестным. При помощи ничего не знавших о преступлении знакомых они украли металлические оконные рамы. Ущерб составил 104 тыс. рублей. Похищенное сообщники сдали на металлолом.

Суд назначил мужчине два с половиной года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.