Самара вошла в ТОП-5 городов, в которых развита велоинфраструктура

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Самара заняла пятое место в рейтинге городов, в которых развита велоинфраструктура в популярных местах. По улицам пяти городов велосипедисты могут ездить с комфортом и без лишних рисков.