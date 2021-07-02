Синоптики Самарской области прогнозируют на выходные дожди и грозы

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В выходные в Самарской области пройдут кратковременные дожди, местами ливни, с грозами, в отдельных районах с градом и шквалистым усилением ветра. Температура воздуха к началу июля перейдет в режим более комфортных значений.