Синоптики прогнозируют в регионе прохладную и сухую погоду

В начале недели северо-восточный ветер принесет в Самарский регион порцию прохладного воздуха, дожди прекратятся, сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник днем, 5 июля, облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер северный северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха 22...27 °C.

Во вторник, 6 июля, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 13...18 °C. Днем малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 23....28 °C.

В среду, 7 июля, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 13...18 °C. Днем малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 23...28 °C.