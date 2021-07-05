Главному инженеру РКЦ "Прогресс" Александру Кочеткову вынесли приговор - 11 месяцев колонии-поселения, причем при пересчете срока должен учитываться срок задержания и срок домашнего ареста, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, что топ-менеджера РКЦ "Прогресс" подозревают в злоупотреблениях на 1 млрд рублей.

В вину первому замгендиректора РКЦ вменили ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Максимальная санкция статьи — 4 года лишения свободы.

В феврале 2021 г. дело рассмотрела председатель Кировского районного суда Мария Елфимова, которая весной огласила приговор: бывший первый замгендиректора РКЦ был признан виновным и получил один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Защита Кочеткова обжаловала приговор, посчитав его чрезмерно суровым. Пересмотр дела состоялся в июне 2021 года в апелляционной инстанции Самарского областного суда. Представители потерпевшей стороны были против смягчения приговора, поскольку, в их версии, действиями фигуранта предприятию причинен существенный вред, в том числе, и материального характера.

Кроме того, затем на покупку необходимого технологического оборудования, пришлось заключить договор целевого займа, оформить банковскую гарантию и платить проценты за счет прибыли предприятия, а также потратить собственные средства, которые могли быть направлены, в том числе, на выплату заработной платы сотрудникам РКЦ.

"Назначая Кочеткову А.В. наказание в виде реального лишения свободы, суд первой инстанции правильно учел характер и степень общественной опасности преступления, фактические обстоятельства дела, степень осуществления преступного намерения, наступившие негативные последствия, совокупность смягчающих наказание обстоятельств", — говорится в определении областного суда.

Однако апелляционная инстанция все-таки сократила срок бывшему главному инженеру РКЦ "Прогресс" до 11 месяцев колонии-поселения, причем при пересчете срока должен учитываться срок задержания и срок домашнего ареста.

Как пишет издание, также из описательно-мотивировочной части приговора исключено указание на то, что "Кочетковым А.В. совершено преступление, посягающее на основы государственной власти, нарушающее нормальную управленческую деятельность государственных органов и учреждений, подрывающее их авторитет, деформирующее правосознание граждан, что представляет повышенную степень общественной опасности".

Однако известно, что Кочетков был задержан еще весной 2020 г., затем его перевели в режим домашнего ареста, то есть какая-то часть срока уже "сгорела". Как сообщили "Самарскому обозрению" представители защиты Кочеткова, в колонии-поселении их клиент проведет 5 месяцев.