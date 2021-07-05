Самара на третьем месте в рейтинге самых бережливых городов России

По данным федерального социологического опроса, проведенного в июне 2021 г. независимым исследовательским агентством Zoom Market, самые бережливые люди живут в Красноярске, Томске и Самаре.

Рейтинг был сформирован на основании четырех вопросов: скажите, у вас есть денежные сбережения? Вам удается регулярно откладывать деньги? В чем и где вы предпочитаете хранить свои сбережения? Вы можете назвать себя бережливым человеком?

По данным проведенного опроса у 42% россиян, попавших в выборку, есть денежные сбережения, а регулярно откладывать деньги удается лишь 23% опрошенных.

Хранить свои сбережения жители нашей страны предпочитают на банковских вкладах (90%), из них в иностранной валюте 31%; наличными 7%, в ценных бумагах российских и иностранных копаний (2%), в драгоценных металлах и ювелирных изделиях (1%).

Эксперт отметил, что при этом 76% россиян относят себя к бережливым людям.

Опрос проводился в 24 городах РФ по методу личных и телефонных интервью. Общая выборка составила 2880 респондентов в возрасте от 19 до 81 года.