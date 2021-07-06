В Самаре из-за соревнований по велоспорту ограничат движение

В Самаре из-за региональных соревнований по велоспорту с 08:00 до 16:00 8 июля, 11 июля, 18 — 20 июля, 1 — 2 августа и 5 сентября 2021 года будет ограничено движение транспорта.

Ограничение коснется следующих участков: по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор; по Проезду № 2; по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 м.

Кроме того, с 08:00 до 16:00 8 июля, 11 июля, 18 — 20 июля, 1 — 2 августа и 5 сентября работа общественного транспорта, проходящего в зоне ограничения движения — автобусов маршрутов №№ 96, 205, 295 будет организована по скорректированным схемам.