Троллейбус № 19 в Самаре на сутки изменит схему движения

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре в связи с выполнением работ по оснащению плиткой пешеходных переходов на участке от ул. Ново-Садовой до ул. Мичурина по пр. Масленникова, с 7 по 8 июля включительно, будет изменена трасса следования троллейбусов маршрута № 19 "Барбошина Поляна — ул. Ново-Садовая".