В Хворостянке введен карантин по бешенству

В Хворостянском районе Самарской области введен карантин по бешенству. Соответствующие постановления подписал 6 июля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Очаг заболевания находится в с. Хворостянка.

На территории запрещены проведение выставок и продажа животных, натаски собак, также вывоз живности за пределы неблагополучного пункта. Нельзя отлавливать диких животных, перемещать восприимчивых животных, снимать с них шкуры. Территория закрыта для посещения.