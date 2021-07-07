В сафари-парке в Самарской области появились два детеныша косули

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В сафари-парке в Самарской области второго малыша принесли через неделю после первого косуленка. Обе девочки остались без мамы, сейчас заботу о них взяли на себя сотрудники питомника.

Фото: Самарский зоопарк