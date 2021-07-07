На телерадиопередатчиках Самарской области пройдут профилактические работы

В июле на мощных радиотелевизионных передающих станциях Самарской области запланирована плановая профилактика телерадиопередающего оборудования.

Перерывы в вещании коснутся 20 цифровых эфирных телеканалов с 07:00 часов до 16:00 часов московского времени:

— 13 июля на РТС Большая Глушица;

— 15 июля на РТС Сергиевск;

— 21 июля на телерадиопередающих станциях Самары.

13, 14, 19, 21 июля с 07:00 час. до 16:00 час. московского времени пройдут профилактические работы на аналоговых телеканалах и радиостанциях.

Профилактические работы, требующие отключения передатчиков, проводятся по согласованию с телерадиовещателями и в соответствии с техническими регламентами.

Ознакомиться с графиком перерывов в телерадиотрансляции можно на сайте ртрс.рф в разделе "Временные отключения телерадиоканалов", в мобильном приложении РТРС "Телегид" в разделе "Вещание", а также по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).

Филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" приносит извинения телезрителям и радиослушателям за возможные неудобства.