В Самаре перекроют Волжский проспект из-за ремонта канализации

В Самаре из-за аварии на канализационном коллекторе ограничат движение по Волжскому проспекту, сообщает администрация города.

С 8:00 8 июля до окончания восстановительных работ будет перекрыто движение на участке от ул. Осипенко до ул. Полевой в обе стороны.

Канализационная труба залегает на глубине 7 м. Для ремонта необходим котлован большого диаметра, так как в этом месте коллектор имеет изгиб. Часть трубы переложат бестраншейным методом. Дополнительно смонтируют новый колодец.

Общественный транспорт будет следовать по временной схеме. Автобусы № 61, 247 и 261 проследуют в оба направления в объезд по улицам Лесной, Осипенко, Ново-Садовой, Полевой и далее по маршрутам.