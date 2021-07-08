В Самарскую область вернулась жара

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В Самарской области к концу недели, несмотря на северо-восточный ветер, температура воздуха в дневные часы устремится к 30-градусной отметке. В отдельных районах сохранится чрезвычайная пожароопасность, сообщает Приволжское УГМС.