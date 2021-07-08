Еще в одном районе Самарской области введен карантин по бешенству

В границах сельского поселения Екатериновка Безенчукского района Самарской области введен карантин по бешенству. Соответствующее постановление подписано 6 июля губернатором региона Дмитрием Азаровым.

Очаг заболевания находится в с. Александровка.

На территории запрещены проведение выставок и продажа животных, натаски собак, также вывоз живности за пределы неблагополучного пункта в течение 179 календарных дней. Нельзя отлавливать диких животных, перемещать восприимчивых животных, снимать с них шкуры. Территория закрыта для посещения.

Отмена карантина состоится через 60 дней после убоя последнего зараженного животного.