Константин Доладов поздравил с золотой свадьбой семьи ветеранов труда

В День семьи, любви и верности председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов вместе с супругой Ольгой поздравили с 50-летием совместной жизни "золотые пары", живущие в Железнодорожном районе Самары.

Семьи Плаксиных и Ямбулатовых живут по соседству в одном доме на улице Никитинской. Тамара Николаевна и Юрий Александрович Плаксины очень отзывчивы и трудолюбивы. Юрий Александрович — ветеран труда с сорокалетним трудовым стажем. Рабочий стаж Тамары Николаевны — более тридцати лет. Супруги и сейчас ведут активную работу по благоустройству двора и никогда не отказывают в помощи соседям.

Аньвяр Ханяфиевич и Наиля Агзамовна Ямбулатовы — тоже невероятно инициативные, безотказные люди. Оба имеют звания ветерана труда федерального значения. Активно участвуют во всех проводимых мероприятиях по благоустройству района и дома, субботниках и уделяют огромное внимание воспитанию молодежи.

"Такая проверенная временем любовь, уважение и преданность — эталон и пример для всех нас. Пусть ваш дом остается уютным и теплым, пусть любовь будет взаимной и искренней, пусть в доме царит достаток и благополучие. Желаем всегда оставаться друг для друга настоящим золотом!", — пожелали юбилярам супруги Доладовы.

День семьи, любви и верности — это праздник и для их дружной семьи: Константин и Ольга Доладовы женаты уже больше двадцати лет и воспитывают пятерых сыновей.