В Самаре на ул. Ленинской до декабря будет запрещена остановка транспорта

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В Самаре для беспрепятственного доступа к местам производства дорожных работ по ул. Ленинской на участке от ул. Некрасовской до ул. Венцека (тупика) в будние дни с 08:00 до 20:00 введено ограничение остановки транспортных средств.