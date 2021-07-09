В Самаре до 11 июля будет закрыт проезд на участке ул. Советской Армии

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В Самаре в связи с проводимыми работами по переустройству линий водопровода с 12:00 9 июля до 21:00 11 июля будет закрыт проезд на участке ул. Советской Армии до пересечения с ул. Ново-Садовой.